Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Listesinde İzmir’den 6 Firma

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iş birliğiyle düzenlenen “Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi” yarışmasının sonuçları açıklandı.

2021-2023 dönemindeki ciro artışları dikkate alınarak yapılan değerlendirmede İzmir, Balıkesir’le birlikte altışar şirketle üçüncü sırada yer aldı.

İzmir’den listeye giren şirketler

2021-2023 döneminde satış gelirlerini ortalama yüzde 1.644 oranında artıran şirketler arasında İzmir’den şu firmalar yer aldı:

BS Group Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Gerilim Yenilenebilir Enerji ve Teknolojiler A.Ş.

LB Bilişim Teknolojileri A.Ş.

JK Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Barçın Spor Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Workplast Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Rekor büyüme oranı

İlk 100’deki şirketlerin 2021-2023 döneminde satış gelirlerinde ortalama büyüme oranı yüzde 1.644 oldu. Bu oran, Türkiye’nin aynı dönemdeki nominal milli gelir artışının yaklaşık 6 katına ulaştı.