Tokat'ta, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan Şık Makas adlı kot üretim tesisinde çalışan yaklaşık 800 işçi, maaşlarının uzun süredir ödenmemesi nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı. Ülke ekonomisinin önemli ihracatçıları arasında bulunan ve büyük bir istihdam sağlayan fabrikada çalışanlar, tam 66 gündür ücretlerini alamadıkları iddiasıyla üretimi durdurarak tepkilerini dile getirdi. İşçiler, haklarını alana kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladılar.

800 işçi fabrika bahçesinde toplandı: "Ekmeğimiz yok"

Sabah saatlerinden itibaren fabrika bahçesinde toplanan yüzlerce tekstil işçisi, yaşadıkları ekonomik darboğazı yüksek sesle protesto etti. İşçilerin iddialarına göre, son üç aydır ücretleri düzensiz ve eksik yatırılıyor, son 66 gündür ise tamamen ödenmiyor. Eylem sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, işçiler ellerinde tuttukları pankartlarla ve sloganlarla durumun vahametini ortaya koydu. "Okullar açıldı ama çocuklarımıza kırtasiye alamıyoruz," ve "Kiramızı, faturamızı ödeyemiyoruz" feryatları, çalışanların içine düştüğü zor durumu gözler önüne serdi. Yaklaşık bir yıldır süregelen bu düzensiz ödeme sistemine rağmen sabrettiklerini belirten fabrika çalışanları, artık temel yaşam giderlerini dahi karşılayamaz hale geldiklerini ifade etti.

Dev kuruluşun ekonomik çıkmazı

Tokat'ta 2014 yılında faaliyete başlayan ve tekstil sektöründe önemli bir yere sahip olan Şık Makas, dikkat çekici bir sanayi geçmişine sahip. Şirket, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde 384. sırada yer alıyor ve ülke genelinde toplamda 4 bin 710 işçi istihdam ediyor. Fabrikanın 2024 yılındaki ihracatının ise 164 bin 233 dolar olduğu biliniyor. Böylesine büyük bir kuruluşun ödeme sıkıntısı yaşaması, sektördeki genel ekonomik krizin derinleştiği yönündeki endişeleri artırdı.

Sendika ve işçi temsilcilerinden açıklamalar

Fabrika çalışanlarından Züleyha Oruç, yaşadıkları mağduriyeti anlatırken zorlandı. Oruç, "Evimize ekmek parası götüremiyoruz. Ev sahibi kira, bankalar kredi istiyor ama CRS (Şık Makas) bize maaşımızı vermiyor. Biz çalışmıyoruz, sadece hakkımız olan parayı istiyoruz," diyerek isyan etti. Çocuğu hastalandığında bile izin verilmediğini belirten Oruç, ücret konusunda ise adaletsizlikle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Öz İplik İş Sendikası Tokat İl Başkanı Fatih Arslantaş da işçilerin haklı talebini destekledi. Arslantaş, "Fabrikamızda 800 kişi çalışıyor. Sektörde büyük bir kriz olduğu doğru. Ancak işçi kardeşlerimiz 66 gündür maaş alamıyor. Artık geçim çarkını döndürmeleri imkansız. Biz de bu alın teri sahiplerinin sesini duyurmak için toplandık. Maaşlarımızın eksik ve düzensiz yatırılması kabul edilemez," şeklinde konuştu. İşçiler, ücretleri tam ve düzenli olarak ödenene kadar eylemi sonlandırmayacaklarını kesin bir dille bildirdi.