Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Gençlik Kolları İl Başkanı Okan Türkmen, yayımladığı bir açıklama ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğünden mahrum bırakılmasının 200. gününe dikkat çekti. Türkmen, bu durumu "adaletin susturulduğu ve vicdanın sınandığı bir gün" olarak nitelendirerek, gençlerin adalet arayışını ve mücadele kararlılığını vurguladı.

Hukuksuzluğa karşı 200 gün vurgusu

Okan Türkmen, açıklamasında İmamoğlu'nun durumunu bir takvim yaprağının ötesinde, hukukun ve vicdanın sorgulandığı bir dönüm noktası olarak ele aldı. Türkmen, "İstanbul’un sevincine, gençliğin umuduna, halkın iradesine sahip çıkan İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu, tam 200 gündür hukuksuz bir şekilde özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır," ifadelerini kullandı. Gençlerin İmamoğlu'nun yokluğunu sokakta, kampüslerde ve günlük hayatın her alanında derinden hissettiğini belirterek, "Bu ülkede adalet ne zaman gerçekten yerini bulacak?” sorusunu sordu.

İmamoğlu: Direnişin ve umudun sembolü

Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kimliğinden daha fazlasını temsil ettiğini vurgulayan Türkmen, Başkan İmamoğlu'nu bir inancın, direnişin ve umudun sembolü olarak tanımladı. Açıklamada, "O, bu ülkenin her bir gencinin yüreğinde yeşeren bir adalet çiçeğidir," denilerek İmamoğlu'na verilen destek duygusal bir zemine oturtuldu. Türkmen, gençlerin tarihsel sorumluluğuna da değinerek, 19 Mayıs 1919 ve 1968 hareketlerine atıfta bulundu ve bağımsızlık meşalesini taşıma görevinin bugün kendi nesillerine düştüğünü ifade etti.

"Bu gençlik hiçbir zaman susmayacak"

Türkmen, 200 gündür haksızlığa karşı dimdik duran, gülümsemesini kaybetmeyen ve halktan yana duruşundan ödün vermeyen bir liderin arkasında olduklarını belirtti. CHP Gençlik Kolları'nın mücadele azmini ortaya koyan Türkmen, şu sözlerle kararlılıklarını dile getirdi:

"Bilsinler ki; Bu gençlik hiçbir zaman susmayacak. Haksızlık karşısında boyun eğmeyecek, adalet için, demokrasi için, Ekrem Başkan için hep bir ağızdan ses verecek."

Açıklama, adaletin nihai olarak tecelli edeceğine olan inançla son buldu. Türkmen, "Güneş yeniden doğacak, karanlık dağılacak, ve o gün geldiğinde sadece Ekrem İmamoğlu değil, adalet de özgür kalacak. Bu ülkeye adalet gelene, son siyasi tutsağımız özgürlüğüne kavuşana kadar mücadelemiz büyüyerek devam edecek. "Yaşasın adalet, yaşasın umut, yaşasın halkın iradesi!" dedi.