Son Mühür/ Osman Günden - Kemalpaşa Belediyesi tarafından Çınarköy Mahallesi Beypınarı Mevkii’nde düzenlenen Atatürk Gençleri Enduro Dağ Bisikleti İniş Yarışması, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuları Kemalpaşa’da buluşturdu. Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki engebeli parkurda gerçekleştirilen yarışma, yüksek tempolu mücadelelere sahne oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından katılım

Antalya, Bursa, Denizli, Balıkesir, İstanbul, Muğla, Mersin, Manisa ve İzmir’in farklı ilçelerinden gelen toplam 78 lisanslı sporcu, zorlu parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti. Sporcuların yanı sıra ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, renkli ve heyecan dolu anlar yaşattı.

Güvenlik ve sağlık önlemleri üst düzeyde tutuldu

Türkiye Bisiklet Federasyonu’ndan 4 hakemin görev aldığı yarışmada, güvenlik ve sağlık önlemleri üst seviyede sağlandı. İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden 1 doktor ve 1 hemşire organizasyon boyunca hazır bulunurken, olası yaralanmalara karşı 1 ambulans parkur alanında bekletildi. Yarışmanın güvenliği ise Jandarma ekipleri tarafından sağlandı.

Ödüller protokol tarafından verildi

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in Ankara programı nedeniyle katılamadığı organizasyonda, dereceye giren sporculara ödüllerini Kemalpaşa Belediyesi Başkan Vekili Selçuk Karakülçe ile Kemalpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Karadağ takdim etti. Etkinliğe katkı sunan firmalar da organizasyon alanında yer aldı. BİSAN firması açtığı stantta ürünlerini tanıtırken, Coffee Mr. Chaplinn yarışmanın kahve sponsorluğunu üstlendi.

Kemalpaşa Belediyesi yetkilileri, Atatürk Gençleri Enduro Dağ Bisikleti İniş Yarışması’nın önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilerek sürdürülmesinin planlandığını bildirdi.

Zorlu parkurda dereceye giren sporcular

Atatürk Gençleri Enduro Dağ Bisikleti İniş Yarışması’nda farklı yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde belirlendi:

U15 Kategorisi (13–14 yaş):

İsmail Ükis birinci, Erdem Türker ikinci, Poyraz Sıcakyüz üçüncü oldu.

U17 Kategorisi (15–16 yaş):

Birinciliği Ali Efe Zeybekci elde etti. Hakem kontrollerinin ardından Ali Mert Günay ikinci, Yunus Emre Demir üçüncü sırada yer aldı.

U19 Kategorisi (17–18 yaş):

Mustafa Akdoğan birinci olurken, Alperen Gülgen ikinci, Berke Gürcan üçüncü oldu.

Büyükler Kategorisi (19–34 yaş):

Emir Melik Peker birinciliğe ulaşırken, Serdar Kara ikinci, Ali Cihan Aşık üçüncü sırayı aldı.

Kadınlar Kategorisi:

İremsu Çağlar birinci, Nursel Zambak ikinci, Cemile Poyraz üçüncü oldu.