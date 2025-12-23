Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası’nın (İzmir YMMO), iş dünyasının nitelikli uzman ihtiyacına yanıt vermek amacıyla hayata geçirdiği Vergi Eğitim Merkezi, ilk eğitimini gerçekleştirdi. İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası’nda (İZSMMO) düzenlenen programa meslek örgütlerinin yöneticileri ile çok sayıda katılımcı katıldı.

Eğitime; İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Yaşar Zengin, İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Mehmet Kuzu, İzmir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Genel Sekreteri Ali Yenidoğan ile Eğitim Kurulu Başkanı Ferhat Fahran da katılım sağladı.

150 saatlik uzmanlık eğitimi başladı

İzmir YMMO tarafından daha önce duyurulan eğitim programının ilk dersi, İZSMMO’da gerçekleştirildi. Yaklaşık 150 saat sürecek eğitim programı; şirketlerin muhasebe departmanlarında görev yapan profesyonellere ve kariyerine yeni başlayan gençlere yönelik kapsamlı bir uzmanlık eğitimi sunuyor. Programla, sektördeki yetkinlik açığının kapatılması ve nitelikli iş gücünün artırılması hedefleniyor.

“Sürekli yenilenmek finansal sağlığın anahtarı”

Programın açılışında konuşan İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, Türkiye’deki mali mevzuatın dinamik ve değişken yapısına dikkat çekti. Vergi kanunları ve uygulamalarının sık sık güncellendiğini hatırlatan Zengin, meslek mensupları ile şirketlerin finans birimlerinin bu değişime uyum sağlamak zorunda olduğunu ifade etti.

Zengin, “Türkiye’de vergi mevzuatı hem sürekli değişiyor hem de dünyanın en karmaşık mevzuatları arasında yer alıyor. Bu nedenle mali müşavirler ve şirketlerin mali işler ekipleri olarak kendimizi sürekli geliştirmek zorundayız. İzmir’in lojistik gücü ve yüksek ihracat kapasitesi dikkate alındığında, kent ekonomisinin küresel ölçekte rekabet edebilmesi için güncel bilgiye sahip, uzmanlaşmış profesyonellere duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Bu eğitimler, teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürebilen nitelikli iş gücünü güçlendirecek” dedi.

İlk ders vergi hukukuna odaklandı

Eğitim serisinin ilk dersini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Zeynep Arıkan verdi. Arıkan, vergi ve muhasebe alanının yalnızca sayısal verilerden ibaret olmadığını, ekonomik şeffaflığı artıran ve kamu kaynaklarının adil şekilde toplanmasına katkı sunan stratejik bir alan olduğunu vurguladı.

Bu eğitimlerin işletmelerin finansal raporlama süreçlerini doğru ve güvenilir biçimde yürütmesine katkı sunduğunu belirten Arıkan, doğru maliyet analizi, kârlılık, likidite ve risk yönetimi gibi alanlarda sağlıklı karar almanın güçlü vergi ve muhasebe bilgisiyle mümkün olduğunu ifade etti.

Etik, mevzuata uyum ve dijital yetkinlikler öne çıkıyor

Arıkan, mesleki etik bilincinin güçlenmesi, ulusal ve uluslararası raporlama standartlarına uyumun artırılması ve mevzuat değişikliklerine hızlı uyum sağlanmasının bu eğitimlerin temel çıktıları arasında yer aldığını söyledi. Kamu gelirlerinin doğru toplanması, beyanname hatalarının azalması, usulsüzlük ve ceza risklerinin düşmesi ile vergilendirmede gönüllü uyumun artmasının da önemli kazanımlar olduğunu dile getirdi.

Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, SGK mevzuatı ile kurumlar, gelir ve KDV gibi vergi türlerinde yetkinleşmenin kariyer olanaklarını genişlettiğini belirten Arıkan, bu alandaki uzmanlığın denetimden vergi danışmanlığına, iç kontrolden finans yöneticiliğine ve kamu mali hizmetlerine kadar geniş bir istihdam alanı sunduğunu kaydetti.

“Bu eğitimler mesleki özgüven kazandıracak”

Vergisel düzenlemelerin karmaşık yapısı nedeniyle analitik düşünebilen, güncel mevzuata hâkim ve etik değerlere bağlı uzmanlara ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Arıkan, uygulamalı derslerle gerçek iş yaşamına yönelik deneyim kazandırıldığını söyledi. Güçlü bir ekonominin güçlü mali disiplinle mümkün olduğunu belirten Arıkan, vergi ve muhasebe eğitimine yapılan yatırımın ülkenin kalkınmasına ve işletmelerin rekabet gücüne doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

Arıkan, “Bu eğitimlere katılan her katılımcı, sürecin sonunda yalnızca bir sertifika değil; mesleki özgüven, güçlü bir bilgi birikimi ve geleceğe yön verecek bir vizyon kazanacak” diyerek sözlerini tamamladı.