Son Mühür- Holding, düşük net kâr marjı ve özkaynak kârlılığı bulunan iştiraklerine yönelik satış seçeneklerini değerlendirmeye alırken, bu kapsamda CarrefourSA ve Teknosa için yürütülen çalışmalar hız kazandı.

Satış kararı ekim ayında alındı

Sabancı Holding’in ekim ayında yaptığı stratejik değerlendirme toplantısında, kârlılığı sınırlı olan iştiraklerin elden çıkarılması gündeme geldi. Bu çerçevede CarrefourSA ve Teknosa’nın geleceğine ilişkin alternatif senaryolar masaya yatırıldı ve satış seçeneği öne çıktı.

CarrefourSA için ikili devir formülü

Uluslararası birleşme ve satın alma platformu Merger Market’in aktardığı bilgilere göre, CarrefourSA’nın mağaza ağına ilişkin görüşmeler sürüyor. Bu kapsamda şirketin süpermarket ağı için A101, hipermarket ağı için ise Anpagross ile temaslar yürütülüyor.

Planlanan modelde, CarrefourSA’nın süpermarketlerinin A101’e, hipermarketlerinin ise Anpagross’a devredilmesi öngörülüyor. Görüşmelerin bu yapı üzerinden ilerlediği belirtiliyor.

Mini marketler satış kapsamı dışında tutuldu

Yürütülen görüşmelerde, CarrefourSA bünyesinde faaliyet gösteren mini market formatındaki mağazaların olası satış sürecine dahil edilmediği ifade ediliyor. Satış planının yalnızca süpermarket ve hipermarket ağını kapsadığı bilgisi paylaşılıyor.

CRFSA hisseleri tavan yaptı

Satış iddialarının kamuoyuna yansımasının ardından Borsa İstanbul’da işlem gören CarrefourSA hisselerinde sert yükseliş yaşandı. CRFSA hisseleri haftanın son işlem gününü tavan fiyatla tamamladı.