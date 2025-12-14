30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları ve Subay Andı’nı okudukları gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen 5 teğmen, yaşadıklarını ilk kez gazeteci Saygı Öztürk’ün “Biz Teğmeniz” adlı kitabında anlattı. Kitapta yer alan ifadeler, ihraç sürecine ve genç subayların yaşadıklarına dair dikkat çekici ayrıntılar içeriyor.

Genç teğmenler 'Türkiyeli söylemine karşı'

Kara Harp Okulu’nu dönem birincisi olarak tamamlayan Teğmen Ebru Eroğlu, kitapta yer alan anlatımında yaşadıklarını gözyaşları içinde aktardı. Eroğlu, mezuniyet sonrası kendilerine gelen tepkilerin kendisi için büyük anlam taşıdığını belirterek, özellikle şehit aileleri ve görevdeki komutanlardan gelen destek mesajlarının unutulmaz olduğunu ifade etti. Eroğlu, Subay Andı’na kendi inisiyatifiyle “Ne Mutlu Türk’üm diyene” ifadesini eklediğini de ilk kez bu kitap aracılığıyla kamuoyuna açıkladı. Bu tercihini, son dönemde “Türkiyeli” söylemlerinin öne çıkmasına karşı bir duruş olarak değerlendirdi.

Dört teğmen ABB'de işe başladı

İhraç edilen teğmenlerin sivil hayata geçiş süreci de dikkat çekti. Dört erkek teğmen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın girişimiyle geçtiğimiz aylarda Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde göreve başladı. Dönem birincisi Ebru Eroğlu ise kendisine yapılan iş tekliflerini uzun süre kabul etmeyerek, hukuki sürecin sonucunu beklemeyi tercih etti.

Teğmen Eroğlu Güriş Holding'te işe başladı

Ebru Eroğlu’nun, dava sürecinin devam ettiği bu dönemin ardından iş insanı Tevfik Yamantürk’e ait Güriş Holding’de çalışmaya başladığı öğrenildi. Teğmenlerin anlattıkları, hem TSK’dan ihraç sürecini hem de mezuniyet töreninde yaşananların kamuoyunda yarattığı tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.