Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi’nde sabah saatlerinde iki ayrı işletmeyi etkileyen yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, saat 06.00 sıralarında özel bir firmaya ait soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Yangın, kısa sürede bitişiğinde faaliyet gösteren başka bir firmaya ait pasta ve börek imalathanesine de sıçradı.

Kısa sürede büyüdü

Soğuk hava deposundaki ürünler ve imalathanede bulunan un, yağ gibi yanıcı malzemeler nedeniyle alevler hızla büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden de destek itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, jandarma ve sağlık ekipleri de bölgede önlem aldı.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İtfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer işletmelere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, maddi hasarın büyük olduğu belirtiliyor. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.