2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 4 Eylül’de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın 28 kişilik aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadro, TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.
Maç Takvimi
-
Gürcistan-Türkiye maçı, 4 Eylül Perşembe günü Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda TSİ 19.00’da oynanacak.
-
Türkiye-İspanya maçı, 7 Eylül Pazar günü Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak.
-
A Milli Takım, her iki maç öncesinde Riva ve Konya’da resmi antrenmanlar gerçekleştirecek.
Aday Kadro
Kaleciler:
-
Altay Bayındır (Manchester United)
-
Berke Özer (Lille)
-
Mert Günok (Beşiktaş)
-
Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans:
-
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
-
Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
-
Eren Elmalı (Galatasaray)
-
Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion)
-
Merih Demiral (Al-Ahli)
-
Mert Müldür (Fenerbahçe)
-
Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)
-
Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe)
-
Zeki Çelik (Roma)
Orta Saha:
-
Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş)
-
Hakan Çalhanoğlu (Inter)
-
İsmail Yüksek (Fenerbahçe)
-
Kaan Ayhan (Galatasaray)
-
Orkun Kökçü (Beşiktaş)
-
Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet:
-
Arda Güler (Real Madrid)
-
Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)
-
Can Uzun (Eintracht Frankfurt)
-
Deniz Gül (Porto)
-
İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)
-
Kenan Yıldız (Juventus)
-
Kerem Aktürkoğlu (Benfica)
-
Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
-
Yunus Akgün (Galatasaray)