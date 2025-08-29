2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 4 Eylül’de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın 28 kişilik aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadro, TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

Maç Takvimi

Gürcistan-Türkiye maçı, 4 Eylül Perşembe günü Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda TSİ 19.00’da oynanacak.

Türkiye-İspanya maçı, 7 Eylül Pazar günü Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak.

A Milli Takım, her iki maç öncesinde Riva ve Konya’da resmi antrenmanlar gerçekleştirecek.

Aday Kadro

Kaleciler:

Altay Bayındır (Manchester United)

Berke Özer (Lille)

Mert Günok (Beşiktaş)

Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans:

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)

Eren Elmalı (Galatasaray)

Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion)

Merih Demiral (Al-Ahli)

Mert Müldür (Fenerbahçe)

Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)

Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe)

Zeki Çelik (Roma)

Orta Saha:

Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş)

Hakan Çalhanoğlu (Inter)

İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

Kaan Ayhan (Galatasaray)

Orkun Kökçü (Beşiktaş)

Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet:

Arda Güler (Real Madrid)

Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Can Uzun (Eintracht Frankfurt)

Deniz Gül (Porto)

İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

Kenan Yıldız (Juventus)

Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

Yunus Akgün (Galatasaray)