2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri’nde 4 Eylül’de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül’de Konya’da İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı’nın 28 kişilik aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadro, TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak.

Maç Takvimi

  • Gürcistan-Türkiye maçı, 4 Eylül Perşembe günü Boris Paichadze Ulusal Stadyumu’nda TSİ 19.00’da oynanacak.

  • Türkiye-İspanya maçı, 7 Eylül Pazar günü Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak.

  • A Milli Takım, her iki maç öncesinde Riva ve Konya’da resmi antrenmanlar gerçekleştirecek.

Milli Takım-10

Aday Kadro

Kaleciler:

  • Altay Bayındır (Manchester United)

  • Berke Özer (Lille)

  • Mert Günok (Beşiktaş)

  • Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans:

  • Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

  • Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)

  • Eren Elmalı (Galatasaray)

  • Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion)

  • Merih Demiral (Al-Ahli)

  • Mert Müldür (Fenerbahçe)

  • Samet Akaydin (Çaykur Rizespor)

  • Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe)

  • Zeki Çelik (Roma)

Orta Saha:

  • Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş)

  • Hakan Çalhanoğlu (Inter)

  • İsmail Yüksek (Fenerbahçe)

  • Kaan Ayhan (Galatasaray)

  • Orkun Kökçü (Beşiktaş)

  • Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet:

  • Arda Güler (Real Madrid)

  • Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

  • Can Uzun (Eintracht Frankfurt)

  • Deniz Gül (Porto)

  • İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)

  • Kenan Yıldız (Juventus)

  • Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

  • Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

  • Yunus Akgün (Galatasaray)

Kaynak: İHA