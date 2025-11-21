Türkiye, Yunanistan’ın Avrupa Birliği Deniz Mekânsal Planlama (DMP) Platformu üzerinden Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’ye ait deniz yetki alanlarını ihlal eden haritayı kabul ettirme çabalarına karşı güçlü tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ankara’nın bu girişimi “gayri hukuki bir oldubitti” olarak nitelendirerek reddettiğini açıkladı.

DMP platformunda güncellenen harita eleştirildi

Keçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, AB’nin DMP platformunda Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin Yunan haritasının “yetkili Yunan makamları” referansıyla güncellendiğini belirtti. Sözcü, Yunanistan’ın resmen ilan etmediği sözde Münhasır Ekonomik Bölge’yi (MEB), DMP haritası üzerinden meşrulaştırma girişiminde bulunduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin bu çabaları kabul etmediğini ifade etti.

Türkiye’nin uluslararası bildirimleri hatırlatıldı

Dışişleri Sözcüsü, Türkiye’nin 16 Nisan 2025’te ulusal Deniz Mekânsal Planlama çalışmasını ilan ettiğini ve 12 Haziran 2025’te UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu’na bildirdiğini hatırlattı.

Ayrıca, 18 Mart 2020’de Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığının dış sınırlarına ilişkin pozisyonun Birleşmiş Milletler’e iletildiğini vurguladı. Keçeli, Yunanistan’ın DMP haritasında gösterdiği sözde MEB’in Türk kıta sahanlığı içinde kaldığını belirterek bu girişimin uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydetti.

Yunanistan’ın çabaları sonuç vermeyecek

Sözcü, “Yunanistan’ın MEB tasavvurları ve sınırlandırılmamış kıta sahanlığının dış sınırlarını DMP haritasına işleyerek meşru kılma girişimleri sonuçsuz kalacaktır” dedi. Türkiye’nin bu konuda tavrının net olduğunu ve gayri hukuki girişimlerin kabul edilmeyeceğini belirtti.

Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz parkları gerilimi

Arka planda, Ege’deki deniz alanlarıyla ilgili gerginlik sürüyor. Yunanistan, 21 Temmuz 2025’te İyon ve Ege Denizi’nde iki deniz parkı ilan etmişti. Türkiye ise Gökçeada açıkları ile Fethiye–Kaş–Finike hattında iki yeni Deniz Koruma Alanı (DKA) oluşturmuştu. Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’ın tek taraflı ilanlarına karşı, “Kapalı veya yarı kapalı denizlerde tek taraflı tasarruflardan kaçınılmalıdır” mesajını paylaştı.