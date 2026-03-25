Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, altın ihracatına yönelik kapsamlı kısıtlamalar içeren yeni bir kararnameyi yürürlüğe koydu. Düzenleme, özellikle yüksek miktarda altının ülke dışına çıkarılmasını sınırlamayı hedefliyor.

100 gram üzeri altına izin şartı getirildi

Yeni düzenlemeye göre Rusya’dan 100 gramdan fazla rafine altının çıkarılması yasaklandı. Ancak belirli şartlar altında bu sınır aşılabilecek. Gerçek ve tüzel kişiler, yalnızca resmi izin belgesi alarak bu işlemi gerçekleştirebilecek.

Bu izinlerin, Rus darphanesi tarafından verileceği belirtildi.

İhracat için iki şehir yetkili

Kararname kapsamında altın ihracatı yalnızca belirli noktalardan yapılabilecek. Buna göre, 100 gram üzerindeki altın ihracatı sadece Moskova ve Çin sınırındaki Vladivostok şehirlerindeki havaalanları üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Bu adımın, altın ticaretinin daha sıkı kontrol edilmesi amacıyla atıldığı değerlendiriliyor.

Yürürlük tarihi açıklandı

Rafine altın ihracatına getirilen yeni kısıtlamaların 1 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi. Bu tarihten sonra mevcut kurallara uymayan işlemlere izin verilmeyecek.

Para transferlerine de sınırlama

Putin, yalnızca altın değil, para transferlerine yönelik de yeni bir düzenleme getirdi. Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesi ülkelere yapılacak para çıkışlarına üst sınır getirildi.

Yeni kurala göre Ermenistan, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan’a 100 bin dolar veya karşılığı ruble üzerindeki para transferleri sınırlandırılacak. Bu düzenleme ise 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.

Amaç: Kayıt dışı ekonomiyle mücadele

Rus yetkililer, söz konusu adımların temel amacının kayıt dışı ekonomi ve sermaye kaçışını önlemek olduğunu belirtiyor. Daha önce açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da bu yönde kısıtlamaların gündemde olduğunu ifade etmişti.

Ekonomik etkileri yakından izlenecek

Uzmanlar, altın ve döviz hareketlerine getirilen bu kısıtlamaların Rusya’nın finansal dengeleri ve dış ticaretine etkisinin önümüzdeki süreçte daha net ortaya çıkacağını belirtiyor. Yeni kararname, uluslararası piyasalarda da dikkatle takip ediliyor.