İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD’ye ait olduğu öne sürülen bir F-18 savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu açıkladı. İddiaya ilişkin görüntüler kamuoyuyla paylaşılırken, ABD cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Görüntüler yayınlandı: Hava savunması devrede

İran DMO tarafından yapılan açıklamada, söz konusu savaş uçağının hedef alınarak düşürüldüğü belirtildi. O ana ait olduğu iddia edilen görüntülerin de servis edildiği duyuruldu. Görüntülerin doğruluğu ise bağımsız kaynaklar tarafından henüz teyit edilmedi.

“Çabahar semalarında vuruldu” iddiası

İran Devlet Televizyonu’nda yer alan bilgilere göre, F-18 tipi savaş uçağı Sistan ve Belucistan Eyaleti’ne bağlı Çabahar kenti semalarında vuruldu. Uçağın, vurulmasının ardından Hint Okyanusu’na düştüğü öne sürüldü.

Pentagon’dan henüz açıklama yok

Gelişmeye ilişkin ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) resmi bir değerlendirme yapılmadı. Taraflar arasındaki gerilim sürerken, iddianın doğruluğuna ilişkin uluslararası kamuoyunda soru işaretleri devam ediyor.

Bölgede tansiyon yükseliyor

İran’ın açıklaması, Orta Doğu’da son dönemde artan askeri gerilimi daha da tırmandırabilecek nitelikte. Uzmanlar, karşılıklı açıklamaların ardından sahadaki gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Gözler ABD’den gelecek yanıtta

İddianın ardından gözler Washington yönetimine çevrildi. Pentagon’dan yapılacak olası açıklamanın, bölgedeki askeri ve diplomatik dengeleri etkileyebileceği değerlendiriliyor.