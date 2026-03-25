İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Zülfikari, bölgedeki askeri ve stratejik dengelerin değiştiğini savunarak, geçiş kurallarının İran tarafından yeniden belirlendiğini ifade etti.

“Askeri gücümüz her geçen gün artıyor”

Zülfikari, savaşın uzamasına rağmen İran’ın sahadaki gücünün zayıflamadığını, aksine daha da arttığını öne sürdü. Açıklamasında karşı tarafa mesaj veren İranlı yetkili, mevcut sürecin muhataplarını müzakereye zorlayacağını dile getirdi.

“Milletimizin direnci ve silahlı kuvvetlerimizin gücü her geçen an daha da artıyor. Savaşın gidişatı sizi gerçeği kabul etmeye zorlayacak” ifadelerini kullandı.

“Sonunda müzakereye mecbur kalacaksınız”

Zülfikari, çatışmaların seyrine ilişkin değerlendirmesinde, karşı tarafın askeri ve siyasi anlamda zorluk yaşadığını iddia etti. Sürecin devam etmesi halinde diplomatik çözüm arayışının kaçınılmaz olacağını savundu.

Hürmüz Boğazı için yeni dönem mesajı

İranlı yetkili, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı. Zülfikari, boğazdaki mevcut düzenin değiştiğini ve eski haline dönmeyeceğini belirtti.

“Hürmüz Boğazı’nın durumu eski haline dönmeyecek. Biz neye karar verirsek o olacak” dedi.

“Geçiş izni tamamen bizim kontrolümüzde”

Boğazdan geçişlere ilişkin yeni kuralların belirlendiğini ifade eden Zülfikari, belirli aktörlere geçiş izni verilmeyeceğini söyledi. İran’ın bu konuda tam kontrol sahibi olduğunu vurguladı.

“Geçiş izni verme yetkisi tamamen bizimdir. Kurallar açık şekilde belirlenmiştir” açıklamasında bulundu.

Bölgede dengeler değişiyor mu?

Zülfikari’nin açıklamaları, Orta Doğu’da enerji güvenliği ve deniz ticareti açısından kritik olan Hürmüz Boğazı’nda yeni bir gerilim ihtimalini gündeme taşıdı. Uzmanlar, bu tür açıklamaların küresel piyasalarda da etkili olabileceğine dikkat çekiyor.

Uluslararası gözler Hürmüz’de

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’nda yaşanacak olası gelişmelerin, yalnızca bölgeyi değil küresel ekonomiyi de doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor. Açıklamaların ardından uluslararası kamuoyunun tepkisi merakla bekleniyor.