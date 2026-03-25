Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaşanabilecek yangın, doğal afet ve acil durum senaryolarına karşı müdahale hızını artırmak ve operasyonel kabiliyetini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla dev bir istihdam adımı attı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere, 14’ü kadın olmak üzere toplam 100 yeni itfaiye eri alımı için resmi başvuru süreci başlatıldı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak gerçekleştirilecek bu alımlarla; arama kurtarma faaliyetlerinden su baskınlarına, teknik tahliye operasyonlarından büyük orman yangınlarına kadar pek çok kritik sahada belediyenin savunma hattı tahkim edilecek. Adayların başvuru işlemlerini Buca Toros’ta bulunan İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü yerleşkesine şahsen yapmaları gerekiyor.

"Hedefimiz afetlere karşı daha dirençli bir İzmir"

Küresel iklim değişikliğinin tetiklediği kuraklık ve artan yangın risklerine karşı stratejik bir hazırlık içerisinde olduklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkan Vekili Ahmet Karaman, personelin güçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Geçtiğimiz dönemde yaşanan orman yangınlarında edinilen tecrübelerin teşkilatın vizyonunu genişlettiğini ifade eden Karaman, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın direktifleri doğrultusunda 4,5 milyon İzmirli’nin huzuru için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuzda olduklarını hatırlatan Karaman, yeni katılacak 100 personelin İzmir’in afet yönetimindeki gücüne güç katacağını ve olası krizlerde can kaybı ile maddi hasarın asgari düzeye indirilmesi için kritik bir eşik olduğunu belirtti.

Eğitim seviyelerine göre başvuru kriterleri belirlendi

İzmir İtfaiyesi’nin yeni neferleri arasında yer almak isteyen adaylar için öğrenim düzeyine göre farklı kontenjanlar ayrıldı. Lisans mezunlarına ayrılan 50 kişilik kontenjan için; Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Beden Eğitimi, Antrenörlük ve Rekreasyon gibi bölümlerden mezuniyet şartı aranırken, bu adayların en az B sınıfı ehliyete sahip olması bekleniyor. Ön lisans düzeyinde istihdam edilecek 40 kişi için İtfaiyecilik ve Sivil Savunma programlarından mezun olma ve C sınıfı sürücü belgesi bulundurma zorunluluğu getirildi. Ortaöğretim seviyesindeki 10 kişilik alımda ise İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği alanından mezun olan gençler şanslarını deneyebilecek. Tüm kategorilerdeki başvurular için 2024 KPSS’den en az 60 puan almış olma şartı, sürecin temel akademik süzgecini oluşturuyor.

Fiziki yeterlilik ve sağlık koşulları ön planda

İtfaiyecilik mesleğinin gerektirdiği zorlu çalışma şartları nedeniyle adayların fiziksel kapasiteleri de titizlikle inceleniyor. Başvuru esnasında yapılan ölçümlerde erkek adayların 1,67 metreden, kadın adayların ise 1,60 metreden kısa olmaması ve boy-kilo endeksinin standartlara uygunluğu kontrol ediliyor. Ayrıca adayların sınav tarihi itibarıyla 30 yaş sınırını aşmamış olmaları gerekiyor. Sahadaki operasyonel başarıyı etkileyebilecek kapalı alan korkusu (klostrofobi) veya yükseklik korkusu (akrofobi) gibi durumların bulunmaması, adayların sağlık raporlarıyla belgelemeleri gereken temel unsurlar arasında yer alıyor. 27 Mart 2026 mesai bitimine kadar sürecek olan başvuruların ardından şartları sağlayan isimler bir sonraki aşamaya geçecek.

Kritik sınav maratonu Mayıs ayında gerçekleşecek

Başvuru dosyasını eksiksiz teslim eden ve ön elemeyi geçen adaylar için asıl sınav maratonu 4-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında başlayacak. Toros yerleşkesinde düzenlenecek olan sınavlarda adaylar hem teorik hem de uygulamalı testlerden geçecekler. Sözlü mülakat aşamasında adayların Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile devlet memurları ve yerel yönetim mevzuatına dair bilgi düzeyleri ölçülecek. Uygulama sınavında ise adayların mesleki becerileri ve zorlu parkurlardaki dayanıklılıkları test edilecek. Tüm süreci başarıyla tamamlayan 100 yeni personel, alacakları teknik eğitimin ardından İzmir’in güvenliğini sağlamak üzere sahada göreve başlayacak.