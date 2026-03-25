ABD’nin Ortadoğu’ya asker sevkiyatı yapabileceğine yönelik iddialar, bölgedeki gerilimi tırmandırdı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, olası bir askeri adımın ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Kalibaf’tan açık tehdit: “Altyapıları hedef alırız”

İran Meclis Başkanı Kalibaf, İran’a yönelik olası bir müdahaleye karşı sert mesaj verdi. Kalibaf, bazı istihbarat bilgilerine göre İran’a ait bir adanın işgal edilmesi planlarının gündemde olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“Herhangi bir adım atarlarsa, söz konusu ülkenin hayati altyapısı amansız saldırıların hedefi olacaktır.”

ABD cephesinden sert açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise İran’a yönelik açıklamalarında tansiyonu yükselten ifadeler kullandı. Leavitt, İran yönetiminin askeri anlamda zayıfladığını savunarak, ABD Başkanı Donald Trump’ın kararlı olduğunu vurguladı.

Leavitt, “Trump blöf yapmıyor. İran yeniden yanlış hesap yapmamalı” diyerek sert mesaj verdi.

Pentagon’un asker planı iddiası

ABD basınında yer alan haberlere göre, Pentagon’un Ortadoğu’ya asker göndermeye hazırlandığı öne sürüldü. Özellikle 82. Hava İndirme Tümeni’nden yaklaşık 3 bin askerin bölgeye sevk edilmesinin gündemde olduğu iddia edildi.

Haberde, söz konusu askeri hazırlığın “İran’la olası bir çatışmaya destek” amacı taşıdığı belirtilirken, henüz resmi bir sevk emrinin verilmediği ifade edildi.

WSJ: Süreç son aşamada

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde planlamanın son aşamaya geldiğini yazdı. Ancak resmi kararın henüz açıklanmadığı vurgulandı.

Bölgede gerilim tırmanıyor

Karşılıklı sert açıklamalar ve askeri hazırlık iddiaları, Orta Doğu’da yeni bir kriz ihtimalini güçlendirdi. Uzmanlar, tarafların atacağı adımların bölgesel dengeleri doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekiyor.

Gözler diplomatik adımlarda

Artan gerilim karşısında uluslararası kamuoyu, tarafların askeri seçenekler yerine diplomatik kanalları tercih edip etmeyeceğini yakından takip ediyor. Bölgedeki gelişmelerin önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.