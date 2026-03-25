SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Buca Belediyesi’nde "yolsuzluk", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" iddialarıyla yürütülen soruşturmada sıcak gelişmeler yaşanıyor. Savcı, dosya üzerindeki incelemelerini sürdürürken tutukluluk durumlarını yeniden değerlendirdi.

Bir Kişi Tahliye Edildi

Dosya kapsamında tutuklu bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi personeli E.G., yapılan tutukluluk incelemesinin ardından tahliye edildi. Dosyadaki usulsüzlükler hakkında ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen E.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Dosya Bilirkişi İncelemesinde

Soruşturmanın seyrini belirleyecek en önemli adım ise bilirkişi raporu olacak. Savcı, toplanan delillerin, ihale dosyalarının ve dijital materyallerin detaylı analizi için dosyayı bilirkişi heyetine gönderdi. Gelecek olan raporun, belediye üst yönetimi ve yüklenici firmalar arasındaki rüşvet ağını netleştirmesi bekleniyor.

Seferihisar Bağlantısı: Bir Kişi Halen Firarda

Operasyonun başından bu yana emniyet güçleri tarafından aranan ancak henüz izine rastlanamayan bir isim ise dosyanın eksik halkası olmaya devam ediyor. Yapılan operasyonda adresinde bulunmayan T.A.'nın yakalanması için polis çalışmalarını sürdürüyor. T.A.'nın yurt dışında olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.