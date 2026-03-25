Alman otomotiv devi Volkswagen’in, İsrail merkezli savunma şirketi Rafael Advanced Defence Systems ile görüşmeler yürüttüğü iddiası gündeme geldi. İddiaya göre, taraflar arasında olası bir iş birliği kapsamında Almanya’daki bir fabrikanın savunma sistemleri üretiminde kullanılması planlanıyor.

Demir Kubbe üreticisiyle temas iddiası

Uluslararası basında yer alan haberlere göre Volkswagen, İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”nin üreticisi Rafael Advanced Defence Systems ile temas halinde. Görüşmelerin, savunma teknolojileri alanında ortak üretim ihtimalini kapsadığı öne sürülüyor.

Osnabrück fabrikası öne çıkıyor

İddialara göre, Volkswagen’in Almanya’nın Osnabrück kentindeki fabrikasının hava savunma sistemlerine ait parçaların üretiminde değerlendirilmesi planlanıyor. Söz konusu tesisin, mevcut üretim kapasitesinin bu alana yönlendirilmesiyle yeni bir işlev kazanabileceği ifade ediliyor.

İstihdamı koruma hedefi

Projeye ilişkin dikkat çeken bir diğer unsur ise istihdam boyutu oldu. İki şirketin olası iş birliğiyle, kapanma riski bulunan üretim hattında yaklaşık 2 bin 300 kişinin işinin korunmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Avrupa pazarına satış planı

Ortak üretilecek savunma sistemlerinin yalnızca İsrail için değil, Avrupa ülkelerine satışının da planlandığı iddialar arasında yer aldı. Bu durum, projenin ticari boyutunun da oldukça geniş olabileceğine işaret ediyor.

Alman hükümetinden destek iddiası

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, Alman hükümetinin bu projeye olumlu yaklaştığı ve süreci desteklediği öne sürüldü. Ancak bu destekle ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.

Volkswagen’den açıklama gelmedi

Gündeme gelen iddialara ilişkin Volkswagen yetkilileri tarafından henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama yapılmadı. Şirketin ilerleyen günlerde konuya dair bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.