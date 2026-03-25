Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin dış politika yaklaşımına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede Fidan, Türkiye’nin uluslararası arenada bağımsız ve stratejik bir çizgi izlediğini vurguladı.

“Türkiye dengeleri etkileyen bir aktör haline geldi”

Bakan Fidan, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin küresel ölçekte etkinliğini artırdığını ifade etti. Türkiye’nin artık sadece izleyen değil, uluslararası dengeleri etkileyen bir aktör konumunda olduğunu belirtti.

“Dış politika günübirlik değil, stratejik”

Fidan, Türkiye’nin dış politikasının anlık tepkilerle değil, uzun vadeli hedefler doğrultusunda şekillendiğini vurguladı. Açıklamasında, devlet aklı ve stratejik öngörünün belirleyici olduğunu dile getirdi.

“Türkiye'nin dış politikası günübirlik reflekslerle değil, milletimizin çıkarlarını merkeze alan bağımsız bir iradeyle şekillenmektedir” ifadelerini kullandı.

Eleştirilere yanıt: “Çarpıtma ve kötü niyet”

Fidan, Türkiye’nin dış politikadaki adımlarına yönelik eleştirilere de değindi. Yapılan bazı değerlendirmelerin gerçekleri yansıtmadığını savunan Fidan, bu tür söylemlerin kötü niyetli olduğunu ifade etti.

“Türkiye barış ve istikrar için sorumluluk alıyor”

Bölgesel krizlere yönelik Türkiye’nin yaklaşımını da değerlendiren Fidan, Ankara’nın soğukkanlı ve sorumluluk sahibi bir politika izlediğini belirtti. Türkiye’nin barış ve istikrar için aktif rol üstlendiğini vurguladı.

“Doğru bildiğimizi açıkça söylüyoruz”

Fidan, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerde net ve şeffaf bir duruş sergilediğini ifade ederek, “Türkiye doğru bildiğini tüm taraflara açıkça söyleyebilen bir ülkedir” dedi.

“İthamlar Türkiye’nin çabasını gölgeleyemez”

Açıklamasının sonunda Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik çabaların önemine dikkat çeken Fidan, asılsız eleştirilerin bu süreci etkilemeyeceğini belirtti.

Türkiye’nin uluslararası arenadaki etkin rolünün devam edeceği mesajını veren Fidan, dış politikada kararlı ve bağımsız çizginin sürdürüleceğini vurguladı.