Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de fırıncıların aldığı yeni karar doğrultusunda ekmek fiyatlarına zam yapıldı. 1 Nisan 2026’dan itibaren geçerli olacak tarifeyle birlikte 200 gram ekmek 17,50 TL’den satılacak. Önceki fiyat olan 15 TL’ye göre artış oranı yüzde 16,5 olarak hesaplandı.

Konuyla ilgili bilgi veren İzmir Ticaret Odası'ndan (İZTO) bir Meclis Üyesi, fiyat artışının İZTO Meclisi’ne gelmeden önce Uzlaşma Komisyonu’nda ele alındığını açıkladı. Kararın, Vali Yardımcısı başkanlığında yürütülen komisyon toplantısında oy birliğiyle alındığı, komisyonun ilgili tüm taraflarla istişare ederek ekmek fiyatındaki artışı belirlediği belirtildi.

Sırtı: Halkımızı da düşünüyoruz

Fırıncılar Odası'nın İzmir Başkanı Kemal Sırtı da yaptığı açıklamada, " Normalde 20 TL yapmamız lazımdı. Ama Türkiye'deki şartları ve halkımızı da düşünüyoruz. Girdi maliyetlerimiz çok yüksek. 17.50 TL kurtarmıyor ama halkımızı da düşünmek durumundayız" dedi.

Yeni düzenlemeyle birlikte İzmirliler, Nisan ayı itibarıyla ekmeği daha yüksek fiyattan temin edecek.