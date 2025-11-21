Son Mühür - Komşu Yunanistan’da yazlık konut piyasası 2025 itibarıyla belirgin bir değişim yaşıyor. Yeni yapılan tatil evlerinin ortalama fiyatı 420 bin Euro’ya (20 milyon 600 bin TL) çıkarken, 600 bin Euro’nun (20 milyon 400 bin TL) üzerindeki lüks konutlara olan talep üç katına yükseldi. Uzun yıllar “uygun fiyatlı tatil evi” adresi olarak görülen ülke, artık güvenli, istikrarlı ve premium bir pazar haline gelmiş durumda.

Elxis–At Home in Greece’in hazırladığı piyasa analizine göre, yüksek standartlı konutlara olan ilgi son bir yılda belirgin şekilde arttı. Analiz, yeni inşa edilen tatil evlerinin ortalama fiyatının 360 bin Euro’dan 420 bin Euro’ya yükseldiğini ve bunun yıllık bazda yüzde 17’lik bir artışa tekabül ettiğini gösteriyor. Dünya Gazetesi’nin haberine göre, fiyat artışına rağmen yabancı yatırımcıların ilgisi düşmedi; hatta piyasayı canlı tutan en önemli etken olarak öne çıkıyor.

600 bin Euro’nun üzerindeki konutlar revaçta

Elxis CEO’su Giorgos Gavriilidis, yıllık yüzde 8–10’luk fiyat artışının pazarın aşırı ısındığını değil, olgunlaşıp derinleştiğini gösterdiğini vurguladı. Yabancı alıcıların tercihleri de dikkat çekici şekilde değişti; bu yıl yabancı alıcıların yüzde 23,7’si 600 bin Euro’nun üzerindeki konutları seçti, geçen yıl bu oran sadece yüzde 7,9’du. Böylece lüks konut segmentinde talep üç kat artarken, Yunanistan uluslararası yatırımcılar için daha prestijli bir pazar haline geldi.