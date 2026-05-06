İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir yolsuzluk ve rüşvet soruşturması, rota Antalya’ya çevrilmişti. Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek hakkında oldukça önemli bir karar alındı.

Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek’in "rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından mal varlıklarına el konuldu.