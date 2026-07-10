Tekirdağ’da bir üretici Bursa ve İzmir’de gördüğü modern incir yetiştiriliğini kendi memleketine taşıdı. Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de bahçede incelemelerde bulunarak üretim sürecini yerinde değerlendirdi.

Şarköy'deki bahçede kritik "İlekleme" mesaisi

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde telli terbiye sistemiyle yetiştirilen incir bahçesini ziyaret ederek, kaliteli ve verimli ürün elde edilmesinde kritik öneme sahip ilekleme çalışmalarını inceledi.

Asker arkadaşının tavsiyesiyle başladı

Bahçenin sahibi Muhammed Bulut, bu üretim modeline askerlik arkadaşından ilham aldığını söyledi. Bulut, "Bu işe Bursa'da yaşayan askerlik arkadaşım sayesinde ilgi duydum. Oraya gidip sistemi gördüm. Daha sonra internette araştırmalar yaptım. İzmir Menemen'de bu işi yapan bir üreticiyi izledim. Yaklaşık bir yıl hazırlık yaptıktan sonra bahçemizi kurduk. Bu yıl ilk kez ilekleme yapıyoruz. İnşallah daha kaliteli ve verimli ürün alacağız. Erkek incirleri tellere asarak arıcıkların bahçeye eşit şekilde dağılmasını sağlıyoruz" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, modern yetiştiricilik tekniklerinin yaygınlaşmasının hem verim hem de kalite açısından önemli katkılar sağlayacağını belirterek üreticiye bereketli bir sezon diledi