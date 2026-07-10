Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON bünyesinde gerçekleştirilen "İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" ihalesine ilişkin yolsuzluk iddiaları üzerine açılan davanın 3. duruşması bugün İzmir Adliyesi’nde görülüyor.

Aralarında eski bürokratlar ve şirket yetkililerini ve Eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu 56 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın bugünkü celsesinde, mahkeme heyeti sanıkların ve müdafi avukatlarının savunma ile taleplerini almaya devam etti.

Kaya: İç denetim raporlarını FETÖ’cü zihniyetle delil uydurmak maksadıyla oluştu

Savunmasını yapan Heval Savaş Kaya,“Ben yargılamanın gerek soruşturma aşamasında iç denetim raporlarına istinaden başladığını, İzBB’deki yönetim değişikliğinden sonra aylarca yapılan incelemeler sonucunda herhangi usulsüzlük tespit edilememesi karısında maksatlı olarak hazırlandığını söyledim. İç denetim raporlarını FETÖ’cü zihniyetle delil uydurmak maksadıyla oluşturulduğunu dile getirmiştim. Elinizdeki bilirkişi raporu benim bu söylediklerimi teyit eden, onaylar şeklindedir. Yargılamanın oluşmasına sebebiyet veren yargı mercilerini yanıltmak maksadıyla suç uydurma maksadıyla oluşturulmuş, iç denetim raporları remi belge niteliğinde olduğu için bugün elinizdeki raporlarda bulunu teyit olduğu için resmi belgede sahtecilik suçu oluştu. Yargılamanın her aşamasındaki beyanlar iç denetim raporlarını kanunsuz olması nedeniyle yok sayılmalı. Yargılamanın her aşamasında fesat karıştırma suçunun bir özgün suç olduğunu ve genel müdürün bu suçu işlemeyeceğini belirterek savunma yapmıştım. Bu rapor bunu da teyit etmiş. Yargılamanın her aşamasında bilirkişi raporlarını hatalı olduğunu, ihaleye konu eylem içerisinde sözleşme içerisinde alt taşeronun çalıştırılmadığını ve izin alınması gerekmediğini, söz konusu işi bir araç kiralama olduğunu ve onay alınmasının gerekmediğini söylemiştim. Bilirkişi raporunda bu söylediklerim de teyit edildi. Dosyaya gelen bilirkişi raporunda suç ihtimali bile kalmadı. Adli kontrolün devam ettirilmesi bugüne kadar haksız şekilde özgürlüğümüz elimizden alındı. Adli kontrolün sona erdirilmesiyle haksızlığın sona erdirilmesini talep ediyorum. Bu kadar insanın mağduriyetine sebep olan, sizi ve mahkemeyi yanıltan, suç uyduran iç denetçiler hakkında, iç denetim birimi başkanı hakkında teftiş kurulu başkanı hakkında suç duyurusunda bulunma ve tazminat davası açma hakkımı kullanıyorum. Adli kontrollerin kaldırılmasını talep ediyorum” dedi.

Savcı mütalaasını açıkladı

4 saat süren duruşmanın ardından savcı mütalaasını açıkladı. Bilirkişi raporlarıının çelişki oluşturması sebebiyle, yeniden bilirkişi raporu oluşturulmasına dair yeni bir bilirkişinin oluşturulmasına, eksik belgelerin tamamlanmasına ve sanıkların adli kontrolünün devamına karar verdi.