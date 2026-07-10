Son Mühür / Atakan Başpehlivan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü kapsamında Basın İlan Kurumu ve İzmir Valiliği koordinasyonluğunda '15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi' İzmir Valisi Süleyman Elban'ın katılımıyla gerçekleşti.

Yerel medya ve akademisyenler projeye katkı sundu

Türkiye'nin yedi farklı bölgesini kapsayacak şekilde farklı üniversitelerin iletişim fakülteleriyle ortak gerçekleşen proje kapsamında, üniversite akademisyenler ve gazetecilerin katkılarıyla iletişim fakültesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik atölye çalışmaları yapıldı. Projenin İzmir bölümünde ise Ege Üniversitesi akademisyenleriyle yerel basının önde gelen gazetecileri söz konusu eğitimlere destek verdi.

Süleyman Elban: Tarihimizde eşine az rastlanır bir ihanet kalkışması ile karşı karşıya kaldık

Açılışın ardından sergiyi inceleyerek, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Süleyman Elban, emeği geçenlere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı: "15 Temmuz'un arifesindeyiz, hain terör örgütü tarafından milletimizin varlığına karşı bir kalkışma oldu. Kaynağının dışarıda olduğunu bu terör örgütünün maşa olduğu biliyoruz. Tarihimizde eşine az rastlanır bir ihanet kalkışması ile karşı karşıya kaldık ancak Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde kısa süre içinde bu darbe milletimizin başarısıyla sonlandırıldı. Bunun sonucunda kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Burada yedi bölgemizden iletişim fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan özel bir çalışmayla hazırlanan manşetleri sergiliyoruz. İnşallah bu güzel sergiyi açacağız. Bu süreçte emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederim"

Beş gün boyunca İzmir'in farklı yerlerinde yer alacak serginin takvimi ise şu şekilde:

10 Temmuz | 10.00–20.00 – Balçova İstinyePark AVM

11 Temmuz | 10.00–20.00 – Gaziemir Optimum AVM

12 Temmuz | 10.00–20.00 – Karşıyaka Hilltown AVM

15 Temmuz | 10.00–17.00 – Konak Atatürk Meydanı