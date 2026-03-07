Trafik cezalarında ezberleri bozan yeni düzenleme resmen başladı. Artık sürücülerin hız sınırını yüzde kaç aştığına değil, kaç kilometre geçtiğine bakılacak. Hız sınırını aşanları sadece yüksek para cezaları değil, ehliyete el konulması gibi ağır yaptırımlar da bekliyor. Peki, şehir içi ve şehirler arası yollarda hız ihlali cezası ne kadar oldu, radar cezası kaç TL, ehliyete kaç gün el konuluyor? İşte yanıtı...

YENİ 9 KADEMELİ HIZ CEZASI SİSTEMİ NEDİR?

Eski yüzdelik sistem tamamen bitti. Yerine sürücünün sınırı tam olarak kaç kilometre geçtiğini temel alan 9 kademeli yeni bir yapı geldi. Bu sayede cezalar çok daha net bir ölçüye bağlandı ve hız ihlalinin boyutu arttıkça kesilecek cezanın ağırlığı da katlanarak artacak.

YERLEŞİM YERİ İÇİNDE HIZ SINIRINI AŞMANIN CEZASI KAÇ TL?

Şehir içi trafikte kuralları ihlal edenleri ciddi cezalar bekliyor. Yeni tarifeye göre hız sınırını 6 ile 10 kilometre arası aşanlara 2 bin TL, 11-15 kilometre arası aşanlara 4 bin TL, 16-20 kilometre arası aşanlara 6 bin TL, 21-25 kilometre arası aşanlara 8 bin TL ve 26-35 kilometre arası aşanlara 12 bin TL ceza kesilecek. İhlal büyüdükçe rakamlar da korkutucu boyutlara ulaşacak. Sınırı 36-45 kilometre geçenler 15 bin TL, 46-55 kilometre geçenler 20 bin TL, 56-65 kilometre geçenler 25 bin TL ödeyecek. Şehir içinde hız sınırını 66 kilometre ve üzeri aşan sürücülerin cebinden ise tam 30 bin TL çıkacak.

YERLEŞİM YERİ DIŞINDA HIZ İHLALİ CEZALARI NE KADAR OLDU?

Şehirler arası yollarda ve otoyollarda da benzer bir kademeli sistem devreye girdi ancak kilometre aralıkları biraz daha farklı belirlendi. Yerleşim yeri dışında hız sınırını 11-15 kilometre arası aşanlara 2 bin TL, 16-20 kilometre arası aşanlara 4 bin TL, 21-25 kilometre arası aşanlara 6 bin TL ve 26-30 kilometre arası aşanlara 8 bin TL ceza yazılacak. Daha yüksek hızlara çıkanlar daha ağır yaptırımlarla karşılaşacak. Sınırı 31-40 kilometre aşanlar 12 bin TL, 41-50 kilometre aşanlar 15 bin TL, 51-60 kilometre aşanlar 20 bin TL, 61-70 kilometre aşanlar 25 bin TL para cezası ödeyecek. Sınırı 71 kilometre ve üzerinde aşanlar için kesilen ceza tutarı ise 30 bin TL olarak belirlendi.

YENİ DÜZENLEMEDE EHLİYETE KAÇ GÜN EL KONULACAK?

Yeni yasa sadece cüzdanları yakmayacak, aynı zamanda sürücü belgelerini de tehlikeye atacak. Belirli hız sınırlarını geçen sürücülerin ehliyetlerine geçici olarak el konulacak. Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre aşanların ehliyetine 30 gün, 56-65 kilometre aşanların 60 gün, 66 kilometre ve üzeri aşanların ehliyetine ise 90 gün el konulacak. Yerleşim yeri dışında ise bu süreler 51-60 kilometre aşımı için 30 gün, 61-70 kilometre aşımı için 60 gün ve 71 kilometre üzeri hız ihlalleri için 90 gün olarak uygulanacak.

RADAR TESPİT CİHAZI KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

Yeni trafik yasasının en çok konuşulan maddelerinden biri de radar uyarı cihazlarına getirilen kesin yasak oldu. Araçlarda hız kontrol noktalarını önceden tespit eden veya sürücüyü uyaran cihazların kullanımı tamamen yasaklandı. Bu cihazları aracında bulunduran sürücülere anında 185 bin TL idari para cezası kesilecek ve cihaza el konulacak. Bu cihazları üreten veya ithal edenlere verilen ceza ise 370 bin TL'yi bulacak.