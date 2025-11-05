Son Mühür- TÜİK'in açıkladığı verilere göre TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 2,55, ÜFE ise yüzde 1,63 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 32,87, üretici fiyatlarında ise yüzde 27 olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayı enflasyon verileri uluslararası yatırım bankalarının da gündemindeydi.

Ekonomist Yakup Toktamış, Citi, HSBC ve Deutsche Bank'ın Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerinden öne çıkan detaylara dikkat çekti.

Buna göre CİTİ,

- Temkinli iyimserlik, faiz düşüşü kademeli olmalı

- Yıllık enflasyon %32,9’a gerilerken çekirdek fiyat baskıları sürüyor

- Hizmet enflasyonu %44,4, kira ve gıda fiyatları katı seyrediyor

-TCMB’nin 2025 ara hedefi (%24) için süreç zorlu

-Faiz indirimi döngüsü yavaş ve temkinli olmalı ve 2025 yıl sonu politika faizi tahminini %38,5 olarak koruyor.

HSBC'ye göre,

- Enflasyon beklentilerin hafif altında: %2,6 aylık, %32,9 yıllık

- Hizmet fiyatları %1,8 ile son altı ayın en düşük artışı

- Çekirdek enflasyon %2,4, yıllık %32,1

- Veriler Aralık indirimi için destekleyici. Aralık toplantısında 150 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. 2025 TÜFE tahmini %32 seviyesinde.

Deutsche Bank'a göreyse,

- Enflasyon yapışkan, tahviller ucuz

- Veri beklentilerin altında geldi ancak dezenflasyon yavaş ilerliyor

- ÜFE %27, maliyet baskısı yeniden artışta

- Çekirdek %2,4, yıllık TÜFE %32,9

- Kalıcı düşüş için aylık TÜFE’nin %1,5’e gerilemesi gerekiyor.

Deutsche Bank Aralık toplantısında 100bp indirimi ve 2025 TÜFE tahminini %31,7 seviyesinde koruyor.

Yavaş ve kontrollü olmalı...



Yakup Yoktamış, her üç bankanın ortak görüşünün ''manşet enflasyondaki gevşemeye rağmen çekirdek fiyatlardaki direnç nedeniyle TCMB’nin gevşeme sürecini yavaş ve kontrollü biçimde sürdüreceğini öngörüyor.'' olduğuna dikkat çekti.