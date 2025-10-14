Son Mühür - Tofaş CEO’su Cengiz Elordu, gazeteci Emre Özpeynirci’nin sorularını yanıtladığı yayında, 2015’ten bu yana 700 binden fazla satış rakamına ulaşan Egea Sedan modelinin üretiminin sona erdiğini açıkladı.

Tarih netleşti

Türkiye’nin en uygun fiyatlı otomobili olarak bilinen Egea hakkında Elordu, "Üretime ilişkin kararımızı kısa süre içinde alacağız. Eğer uzatma kararı çıkarsa, bu en fazla altı ay olur. Ancak 2026 itibarıyla Egea'ya veda edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Elordu, üretim hattında oluşacak boşluğun yeni bir modelle doldurulacağını da açıklayarak sözlerine şu şekilde devam etti:

"Müşteri alışkanlıkları artık sedan modellerden SUV araçlara kayıyor. Egea'nın başarısı doğru ürünün doğru fiyata sunulmasından kaynaklandı. Yaklaşık 10 yılda 700 bin satış, 1 milyon 350 binlik toplam üretimin içinde çok büyük bir başarı. Bu da Türkiye'de doğru modelle aynı başarıyı yeniden yakalamanın mümkün olduğunu gösteriyor"

Tofaş CEO’su, yeni dönemde müşteri beklentilerini öncelikli kılan ve SUV segmentine odaklanan stratejik bir dönüşüm planladıklarını da açıkladı.