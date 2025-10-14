Son Mühür - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Balıkesir’de yıllar önce işlenen iki cinayetin JASAT ekipleri tarafından çözüldüğünü açıkladı. Yerlikaya, “JASAT’tan kaçış yok” diyerek ekipleri tebrik etti.

Bakan Yerlikaya’dan faili meçhul dosyalarla ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır ve Balıkesir’de geçmiş yıllarda işlenen iki faili meçhul cinayetin Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından aydınlatıldığını duyurdu. Yerlikaya paylaşımında, “10 ve 18 yıllık iki cinayet dosyası daha aydınlatıldı: JASAT’tan kaçış yok” ifadelerine yer verdi.

Diyarbakır’daki kadın cinayeti çözüldü

Bakan Yerlikaya’nın aktardığı bilgilere göre, Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 9 Ağustos 2015 tarihinde bir mağara içerisinde tanınmayacak durumda bir kadın cesedi bulunmuştu. O dönem kimliği belirlenemeyen maktulün yapılan çalışmalar sonucunda G.B. olduğu tespit edildi.

Olayın üzerinden geçen 10 yılın ardından JASAT ekipleri, yeni yöntemlerle dosyayı yeniden ele aldı. Yapılan detaylı çalışmalar neticesinde cinayetin faili olduğu belirlenen M.B. isimli şahıs yakalanarak adalete teslim edildi.

Gönen Çayı’ndaki sır perdesi 18 yıl sonra aralandı

Yerlikaya’nın paylaştığı ikinci dosya ise Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, 3 Nisan 2007 tarihinde Gönen Çayı’nda battaniyeye sarılı halde bulunan erkek cesedine ilişkin oldu. O dönem delillerden yola çıkılarak şüphelilere ulaşılamamıştı. Ancak 2025 yılında oluşturulan özel ekip, dosyayı yeniden incelemeye aldı. Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışma sonucu, 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Cinayeti işlediği belirlenen bir şüpheli JASAT timlerince yakalandı.

“JASAT’tan kaçış yok”

Yerlikaya açıklamasında, geçmişte başarıyla çözülen diğer faili meçhul cinayetleri de hatırlattı. Şanlıurfa’da Zehra bebeğin failinin 11 yıl sonra, Bingöl’de ise isimsiz bir bebeğin katillerinin 25 yıl sonra yakalandığını anımsattı.

Yerlikaya, “Bu kabine dönemimizde JASAT ekiplerimiz 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladı. Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışıyorlar. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyor, dosyaları tek tek yeniden değerlendiriyorlar” dedi.

“Emeği geçenleri tebrik ediyorum”

Açıklamasının sonunda JASAT timlerini tebrik eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Emeği geçen tüm jandarma personelimizi kutluyorum. JASAT’ımız, milletimizin huzuru için canla başla çalışmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.