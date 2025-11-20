Türkiye'nin taşınmaz envanteri, dijitalleşme çalışmaları ve kentsel dönüşüm uygulamalarının hız kazanmasıyla her geçen yıl büyümeye devam ediyor.

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve Web Tapu uygulamaları sayesinde vatandaşlar taşınmazlarına ilişkin bilgilere internet üzerinden ulaşabiliyor, satış ve yetkilendirme işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirebiliyor. Böylece hem işlem süreleri kısalıyor hem de kamu hizmetlerine erişim kolaylaşmış oluyor.

Türkiye’de parsel ve bağımsız bölüm sayısı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün geliştirdiği modern bilgi sistemleri, mülkiyet kayıtlarının daha hızlı, güvenli ve şeffaf şekilde yönetilmesini sağlıyor.

Kurum verilerine göre Türkiye genelinde 59 milyon 374 bin 687 parsel ve tapuda kayıtlı 24 milyon 964 bin 185 bağımsız bölüm bulunuyor.

Tapusu olan kişi sayısı 56 milyonu aştı

Türkiye genelinde 56 milyon 444 bin 163 kişinin adına tapu kaydı bulunuyor. Bu veri, ülkede nüfusun önemli bir bölümünün en az bir taşınmazın sahibi olduğunu ortaya koyuyor.

Yabancı mülkiyeti artıyor

Türkiye'de yabancı gerçek kişilere ait taşınmaz sayısı 341 bin 470’e yükseldi. En fazla yabancı mülkiyetine sahip iller sırasıyla Antalya, İstanbul, Muğla, Mersin, Aydın ve Ankara olarak öne çıkıyor. Yabancıların gayrimenkul alımlarında çoğunlukla konut ve turizm amaçlı taşınmazlar tercih ediliyor.