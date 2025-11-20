Son Mühür- Özellikle bankacılık endeksinde yükselişle Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,63 değer kazanarak 10.903,91 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın dördüncü işlem günü olan perşembe sabahına yüzde 0.51'lik yükselişle 10.959 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 puanın ise destek konumunda bulunduğuna dikkat çekiliyor.



Nvidia'nın bilançosu rahatlattı...



Küresel piyasalar, ABD'li çip üreticisi ve dünyanın en deeğrli şirketi Nvidia'nın güçlü bilançosunun ardından pozitif seyrediyor.

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 65 artarak 31,9 milyar dolara yükseldi. Gözler şimdi de bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporuna çevrilmiş durumda.

Dow Jones endeksi, yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kazandı.

Asya borsaları da günü pozitif kapattı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 değer kazandı.



Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Ons altın 4.066 dolardan, gram altın 5.536 TL'den,

Brent petrol 63.64 dolardan

Yeniden yükseliş sinyalleri veren Bitvoin 91.644 dolardan işlem görüyor.

