Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR), bütün piliç fiyatlarının 120 liraya ulaştığı yönündeki iddiaları yalanladı. Dernek, marketlerde kilogram fiyatının 79-85 lira aralığında olduğunu açıkladı.

Fiyat karşılaştırması yapıldı

BESD-BİR’den yapılan açıklamada, Türkiye’de bütün piliç fiyatının güncel kurla kilogram başına yaklaşık 2 dolara denk geldiği, bu rakamın ABD’de 3 doların, Almanya’da ise 5,56 avronun üzerinde olduğu belirtildi. Açıklamada, “Haberlerde yer alan 120 lira bilgisi doğru değildir. Süpermarketlerde 1 kilogram bütün piliç 79-85 lira arasında satılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Tüketim her yıl artıyor

TÜİK ve ihracatçı birliklerinin verilerine göre, kişi başı piliç eti tüketimi 2023’te 22,7 kilogram, 2024’te 26 kilogram, 2025’in ilk 6 ayında ise 27,5 kilogram oldu. BESD-BİR, bu rakamların tüketicilerin piliç etine ilgisinin ve güveninin arttığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Bonfile fiyatı ve enflasyon verileri

Haberlerde tavuk bonfile fiyatına yönelik iddialara da değinilen açıklamada, indirim marketlerinde bonfilenin 215 lira seviyesinde satıldığı kaydedildi. TÜİK verilerine göre Ocak 2024-Ağustos 2025 döneminde gıda enflasyonu yüzde 59,83 olurken, piliç etinde fiyat artışı yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti.

“Sektör yatırımlarla büyüyor”

BESD-BİR açıklamasında, sektörün son 25 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye’nin kendi kendine yeter hale geldiğini, ihracat kapasitesini artırdığını ve dışa bağımlı kalmadığını ifade etti. Dernek, beyaz et sektörünün tam entegre yapısıyla dünya çapında rekabet edebilen bir endüstri olduğunun altını çizerek, “Yarattığı istihdam sayesinde köyden kente göçü engelleyen, bölgesel kalkınmayı destekleyen sektör, yatırımlarla büyümeye devam etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.