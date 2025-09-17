Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman, okul çağındaki çocukların taşıdığı ağır çantaların omurga üzerinde ciddi riskler oluşturabileceğini belirterek ailelere uyarılarda bulundu.

Erken yaşta kronik ağrı riski

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nehir Samancı Karaman, çocuklarda yanlış oturma pozisyonu, telefon ve tablet kullanımı ile ağır sırt çantalarının yaygın boyun, sırt ve bel ağrılarına yol açtığını söyledi.

Karaman, bu ağrıların erken yaşta kronikleşebileceğini ve ilerleyen yıllarda ciddi omurga sorunlarına dönüşebileceğini vurguladı. “Çocukluk çağında problemleri fark edip önlem almak erişkin dönemdeki tedavilere kıyasla çok daha kolaydır. Ağaç yaşken eğilir, biz de çocuklarımızı erken yaşta doğru postüre yönlendirmeliyiz” dedi.

Çanta ağırlığı vücut kilosunun yüzde 10-15’ini geçmemeli

Ağır çanta taşımanın omurga üzerindeki yükü artırdığını belirten Karaman, “Sırt çantası, vücut ağırlığının en fazla yüzde 10-15’i kadar olmalı. Örneğin 40 kilogramlık bir çocuğun çantası 4-6 kilo arasında kalmalı. Ağır çanta tek başına skolyoz yapmaz ancak mevcut eğriliğin ilerlemesine yol açabilir. Ayrıca boynun öne kaymasına, omuzların düşmesine, sırt kamburluğunun ve bel çukurluğunun artmasına neden olur” dedi.

Doğru çanta seçimi ve masa düzeni önemli

Prof. Dr. Karaman, çanta seçiminde hafif ve ergonomik modellerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, “Geniş ve yumuşak omuz askıları, bel kemeri bulunmalı. Çanta çift askıyla taşınmalı ve bele kadar inmeli. Ağır eşyalar sırta en yakın bölmeye yerleştirilmeli” ifadelerini kullandı.

Masa ve sandalye düzenine de dikkat çeken Karaman, “Evde masa ve sandalyelerin yüksekliği çocuğun boyuna uygun olmalı, sandalyede otururken omurga desteklenmeli” diye konuştu.

Hareketsizlik omurgayı zorluyor

Uzun süre oturmanın dinlenme değil, omurga için yüklenme olduğunu söyleyen Karaman, çocukların her 30-40 dakikada bir ayağa kalkarak mola vermesi ve germe egzersizleri yapması gerektiğini vurguladı. Karaman, “Çocukların mutlaka spora yönlendirilmesi, hareketli bir yaşam tarzı kazandırılması gerekiyor. Düzenli fiziksel aktivite, omurga sağlığı için en önemli koruyucu faktörlerden biridir” dedi.