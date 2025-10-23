Son Mühür - Basketbol dünyasının en prestijli ligi NBA, artık Amazon Prime Video üzerinden yayınlanacak. Amazon, NBA’in Türkiye yayın haklarını 11 yıllığına aldığını resmen açıkladı. Bu kapsamda Türkiye’deki Prime aboneleri, 25 Ekim 2025 tarihinden itibaren tüm NBA maçlarını ek ücret ödemeden ve Türkçe spiker anlatımıyla izleyebilecek. Anlaşma, Amazon’un dünya genelinde spor yayıncılığına yaptığı büyük yatırımların bir devamı olarak görülüyor. Şirket, daha önce Premier League, UEFA Şampiyonlar Ligi ve NFL gibi dev organizasyonların yayın haklarını da farklı bölgelerde üstlenmişti. Bu hamle, Amazon Prime Video’nun Türkiye’deki büyüme planlarında sporu merkezine aldığını bir kez daha ortaya koydu.

Türkçe spiker sunacak

Yeni dönemde NBA karşılaşmaları, Prime Video platformunda Türkçe anlatım ve yorumlarla izleyiciyle buluşacak. Basketbol dünyasının deneyimli isimleri Kaan Kural ve İnan Özdemir, Amazon Prime’ın yayın ekibine katılarak hem maç anlatımlarında hem de özel analiz programlarında görev alacak. Amazon, maç yayınlarının yanı sıra haftalık özetler, özel röportajlar, perde arkası görüntüler ve istatistik temelli içeriklerle izleyicilere “tam donanımlı bir basketbol deneyimi” sunmayı hedefliyor.