Son Mühür- Şampiyonlar Ligi’nde dün akşam Real Madrid ile Juventus arasında oynanan karşılaşmada iki genç Türk yıldızı sahada buluştu. Juventus kaptanı Kenan Yıldız sahaya ilk 11’de çıkarken, Arda Güler ise Real Madrid formasıyla ilk kez maça başladı.

Maçın kazananı Real Madrid

Maçın sonucu tek golle Real Madrid lehine tamamlanırken, genç yıldız Arda Güler gösterdiği performansla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Sezon başlangıcını olumlu şekilde sürdüren Güler, takımının galibiyetinde kritik rol oynadı ve maçın adamı seçildi.

37. dakikada dikkat çeken pozisyon

Karşılaşmanın 37. dakikasında Arda Güler ceza sahası dışından kaleye yönlendirdiği şutta topu istenilen şekilde etkili gönderemedi. Kamera açısı Arda’ya döndüğünde genç yıldızın ağzından “İlk şutum, a…..” ifadeleri duyuldu.

Sosyal medya ikiye bölündü

Pozisyon sonrası Güler’in, sahada Kylian Mbappe ve Vinicius Jr.’ın bulunduğu bölgeye el hareketiyle ‘1’ işareti yapması dikkat çekti. Sosyal medyada futbolseverler bu anı farklı yorumladı. Bazı kullanıcılar Güler’in Vinicius Jr.’a şut tercihi nedeniyle tepki gösterdiğini öne sürerken, bir kısmı ise genç yıldızın kendi şutunu beğenmediğini ve hayal kırıklığı yaşadığını savundu.