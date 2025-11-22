Son Mühür / Meteoroloji uzmanları, 24 Kasım’dan itibaren Türkiye genelinde etkisini gösterecek güçlü bir soğuk hava dalgasına karşı vatandaşı uyardı. Özellikle İstanbul’da sıcaklıkların bir anda yaklaşık 18 derece düşmesi ve yağışların belirgin şekilde artması beklenirken; İzmir’de de bu hafta yağmurlu bir havanın etkisinin görülebileceği açıklandı.

Kasım ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ayın son haftasında ani bir yön değiştirerek yerini soğuk hava dalgasına bırakacağını belirten uzmanlar, Türkiye’nin büyük bölümünde hissedilir bir soğuma yaşanacağını ve bu düşüşün kış mevsimine hızlı bir geçiş anlamına geldiğini ifade ediyor. Son haftalarda yurdun yüksek bölgelerinde görülen erken kar yağışları da atmosferdeki düzensiz yapıyı yeniden gündeme taşımış durumda. Meteoroloji kaynaklarına göre, kasım sonunda beklenen soğuklar normal takvime göre 7 ila 10 gün daha erken geliyor. Uzmanlara göre; jet akımlarında yaşanan dalgalanmalar ile basınç değişimlerinin hızlanması, atmosferin bu yıl daha hassas ve tepkisel bir yapı sergilemesine neden oluyor.

Yağış ihtimalleri yükseliyor

Ayın 27 ve 28’i, soğuk hava dalgasının etkisini artıracağı günler olarak değerlendirilirken; Marmara ve Ege Bölgesi’nde yağış ihtimalinin yükseldiği, batıdan gelecek yeni sistemle birlikte yer yer şiddetli sağanakların görülebileceği tahmin ediliyor. İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

La Nina etkisi baskın olacak

Eylül ayından bu yana Pasifik Okyanusu’nda orta şiddette devam eden La Nina koşulları, Türkiye’nin kış senaryosunu da doğrudan etkiliyor. Dünya genelinde otoriteler bu yıl da La Nina etkisinin baskın olacağının altını çiziyor.

İzmir’de de yağış beklentisi var

İzmir için yayımlanan beş günlük hava tahminine göre bugün kentte sıcaklıkların 17 ila 24 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Pazar günü yağışlı bir hava hâkim olurken sıcaklıklar 15 ile 22 derece arasında değişecek. Pazartesi günü kentin parçalı bulutlu bir gökyüzü ile güne başlaması ve sıcaklıkların 13 ila 20 dereceye düşmesi öngörülüyor. Salı ve çarşamba günleri ise gökgürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Salı günü en düşük 10, en yüksek 20 derece beklenirken çarşamba günü sıcaklıkların 12 ile 20 derece arasında seyredeceği bildiriliyor.