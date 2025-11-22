İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, 22–23 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınavları için önemli bir ulaşım düzenlemesine gitti. Sınav sabahı yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek ve adayların sınav merkezlerine zamanında ulaşmasını sağlamak amacıyla 596 Katip Çelebi Üniversitesi – Egekent Aktarma Merkezi hattının sefer programı yeniden planlandı.

596 numaralı hat sınav saatlerine göre ayarlandı

ESHOT’tan yapılan açıklamada, sınav başlangıç ve bitiş saatlerine göre 596 numaralı hatta ek seferler konulduğu ve bazı sefer aralıklarının sıklaştırıldığı belirtildi. Düzenlemeyle, özellikle yoğun aday trafiğinin beklenildiği sabah ve öğle saatlerinde ulaşımın daha rahat sağlanması hedefleniyor.

Resmî açıklama

ESHOT Genel Müdürlüğü duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“22-23 Kasım 2025 tarihinde yapılacak olan Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınavları sebebi ile hemşehrilerimizin ikametgâhlarından sınav merkezlerine ulaşımlarını daha rahat sağlamaları amacıyla, 596 Katip Çelebi Üniversitesi – Egekent Aktarma Merkezi hattımız sınav saatlerine uygun olarak siz hemşehrilerimize ulaşım hizmeti verecektir.”

Sınava girecek adaylara, güncellenen güzergâh ve saat bilgilerini ESHOT’un resmi web sitesi ve mobil uygulamasından kontrol etmeleri önerildi.