Son Mühür- İzmir, sinema ve moda tutkunlarını buluşturan özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Moda Filmleri Derneği’nin iş birliğiyle Türkiye’ye taşınan CyprusFashion Film Festivali seçkisi, 21 Kasım Cuma günü Zoe Coffee’de düzenlenen gösterimle izleyiciyle buluştu. Festival, üç yıldır Kıbrıs’ın Limasol kentinde düzenleniyor ve bu yıl ilk kez İzmir’de sunuldu.

Çeşitli ülkelerden 11 moda filmi izleyiciyle buluştu

“Moda Film Festivali” kapsamında toplam 11 kısa film gösterildi. Seçkide Hollanda, Fransa, İtalya, Türkiye, Amerika, Polonya, Portekiz, İspanya ve Guatemala gibi ülkelerden filmler yer aldı. İzleyiciler, festivalde birden fazla ödül kazanmış dört yapımı da izleme fırsatı buldu. Gösterimde yönetmenler arasında Olga Kornilova, Elizaveta Tsiklauri, Jodie Cranen, Alfira Suleymanova, Luis Velasco, Jayro Bustamante, Adriano Ricci, Antonio Özçevik, Hannah Varnell, Monika Mronska, Claudio Almeida ve Maria Lorenzo gibi isimler dikkat çekti.

Kültürel miras ve sürdürülebilir moda teması öne çıktı

Etkinliği düzenleyen Moda Filmleri Derneği, programın oluşturulmasında kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir moda ve çağdaş görsel anlatıların ön plana çıkarılmasını hedefledi. Gösterilen filmlerde doğa, kültürel dokular, renk ve müzik uyumu ön plandaydı. İzleyiciler, görsellik ve estetiğin birleştiği bir deneyim yaşadı.

Dernek, Türkiye’yi moda filmleri alanında küresel bir merkez yapmayı hedefliyor

Moda Filmleri Derneği, disiplinlerarası yaklaşımıyla moda ve sinemayı buluşturan yenilikçi platformlar oluşturmayı amaçlıyor. Dernek, yönetmenler, tasarımcılar ve akademisyenleri bir araya getirerek Türkiye’de özgün ve nitelikli moda filmi üretiminin önünü açıyor. Amaç, ülkeyi küresel ölçekte tanınan bir moda filmi merkezi haline getirmek.

Etkinlik organizasyonu ve izleyici etkisi

Gösterimin organizasyonu, Moda Filmleri Derneği kurucuları Antonio Özçevik, Burçak Çorlu, Sena Binici ve Murat Mert Özatağ tarafından üstlenildi. İzleyiciler, disiplinlerarası bir bakış açısıyla hazırlanan programı ilgi ve beğeniyle karşıladı.

Moda Filmleri Derneği’nin güncel projeleri ve etkinlikleri hakkında detaylı bilgiye, derneğin Instagram hesabından ulaşılabiliyor.