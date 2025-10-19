Son Mühür- Yunanistan'a bağlı Meis adası bugünlerde ülkede ana gündem maddelerinden biri haline gelmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde, Antalya'nın Kaş ilçesine komşu Yunanistan'ın Meis (Kızılhisarlı, Kastellorizo, Megistis) Adası'nın belediye başkanı Nikos Asvestis'in geçirdiği kaza sonucu kolu kırılmış, tedavi için Türkiye'nin Kaş ilçesine giden Asvestis eleştirilerin kurbanı olmuştu.

"Megistis Belediye Başkanı Nikos Asvestis gelen eleştirilere yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Asvestis'in yazılı açıklaması şöyle...



Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım...



Kaza sonucu kolumda kırık meydana gelmesi üzerine tıbbi muayene için Türkiye'ye yaptığım son ziyaretin ardından bazı paylaşımlar yapıldığı için, kamuoyuna açıklama yapmak zorunda hissediyorum.

'Hasta olanlar karşıya geçiyor.' şeklinde yorumlar okudum.

Bu tür görüşleri dile getirenlerin, Kastellorizo sakinlerinin özellikle kış aylarında her gün yaşadıkları zorlu gerçekliği bilmeden, güvenli bir şekilde bu görüşleri dile getirdiklerini vurgulamak isterim.

Bir vatandaşımız sağlıkla ilgili acil bir durumla karşılaştığında, genellikle geminin veya helikopterin gelip kendisine hizmet verene kadar saatlerce beklemek zorunda kalır ve bu da çoğu durumda en az 4 saatlik bir gecikmeye neden olur. Kazaların ve hastalıkların planlanamayacağını unutmayalım. Her dakikanın önemli olduğu yaşam ve sağlık konularından bahsediyoruz.



Basit bir aşı yaptırmak bile...



Ancak acil durumların yanı sıra günlük ihtiyaçlar da var. Bir çocuğa basit bir aşı yaptırmak veya bir çocuk doktoruna götürmek için ebeveynler Rodos'a kadar gitmek zorunda kalıyor.

Benzer şekilde, çocuklarımızın ilk ve orta öğretimdeki fırsatları, Yunanistan'ın geri kalanına kıyasla sınırlıdır ve bu da eğitim ve gelişimde fırsat eşitliğini doğrudan etkilemektedir.

Kış aylarında, grevler veya olumsuz hava koşulları nedeniyle ada, sebze, bebek sütü ve diğer temel ihtiyaç maddeleri gibi temel gıda maddelerinden mahrum kalabilir. Bunlar, kritik adalarımızın sakinlerinin gerçek yaşam koşullarıdır.

Megistis vatandaşları, sabır, azim ve yerlerine olan sevgileriyle Kastellorizo'yu Yunanistan'ın bir parçası olarak tutan kişilerdir. Onlar, tüm zorluklara rağmen burada kalarak çocuklarını büyüten ve vatanımızın en doğu sınırındaki varlığını sürdüren ailelerdir. Bu nedenle, dolaylı eleştiriler değil, saygı, destek ve güçlendirilmeyi hak ediyorlar.



Uzaktan yaşayan herkesi...



Uzaktan yorum yapan herkesi, kışın adayı ziyaret etmeye, koşulları yaşamaya ve sakinlerimizin günlük yaşamlarını yakından anlamaya davet ediyorum.

Ancak o zaman, bazen sadece insani ihtiyaçlar göz önüne alınarak, bazı yurttaşlarımızın neden karşı kıyıda acil tıbbi yardım aradıklarını anlayabilecekler.

Son olarak, Kastellorizo'nun mikro-politik tartışmaların konusu olamayacağını ve olmaması gerektiğini vurgulamak isterim.

Verimsiz tartışmalar ve argümanlar yerine, hepimiz birlikte -devlet, paydaşlar ve toplum- mevcut sorunları çözmeye ve Yunan kültürünün, dayanıklılığın ve umudun sembolü olan bu kritik adanın sakinlerinin yaşamlarını iyileştirmeye odaklanmalıyız.

Sorunun tek bir çözümü var...

Savunma ve Güvenlik Politikaları Analisti Turan Oğuz, ''Rasyonel yaklaşılacak olunursa, tüm bunların tek bir insani çözüm yolu vardır. O da adanın Türkiye'ye verilmesi...'' önerisini gündeme getirdi.