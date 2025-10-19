Son Mühür- Yeni kanuna göre, dur ihtarına uymayan motosiklet sürücülerinin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları aynı süreyle trafikten men edilecek ve 200 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Mevcut cezalar caydırıcı değil

Bakan Yerlikaya, mevcut Karayolları Trafik Kanunu’nda “dur ihtarına uymamanın” cezasının 2 bin 167 TL olduğunu hatırlatarak, bu yaptırımın yeterince caydırıcı olmadığını ifade etti. “Dur ihtarına uymayan sürücüler yüzünden son 6 yılda 9 şehit verdik, 16 gazimiz var. 29 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.955 kişi yaralandı. Bunu nasıl izah edebiliriz?” diyerek yaşanan kayıplara dikkat çekti.

Sincan’da kaçan sürücü yakalandı

Yerlikaya, son olarak Ankara’nın Sincan ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir sürücüyü yakaladığını da duyurdu. Açıklamada, “Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan R.E.İ. isimli motosiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı” ifadelerine yer verildi.

“Trafik güvenliği herkesin sorumluluğudur”

Bakan Yerlikaya, paylaşımında trafik kurallarının önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Trafik kurallarını hiçe sayarak dur ihtarına uymamak hem trafik güvenliğini hem de başkalarının can güvenliğini hiçe saymaktır. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız.”

Yeni kanun teklifinin temel amacının, dur ihtarına uymama gibi tehlikeli ihlalleri tamamen ortadan kaldırmak olduğunu belirten Yerlikaya, vatandaşların ve görevlilerin can güvenliğini koruyacak düzenlemelerin kararlılıkla hayata geçirileceğini bildirdi.