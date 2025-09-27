İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı olarak görev yapan Arzu Özçelik, şehirde yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde aktif sorumluluk üstleniyor. Özçelik, yaklaşık 11 yıldır İstanbul ve İzmir’deki toplu konut ve şehir planlama projelerinde deneyim kazandıktan sonra; 2014 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne geçiş yaptı ve bu tarihten itibaren daire başkanlığı görevini yürütüyor.

Eğitim ve meslek geçmişi

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan Arzu Özçelik, yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamladı. Mesleki hayatına Emlak Bankası’nda başladı, ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) İzmir birim sorumlusu olarak çalıştı. Bu süreçte birçok şehir planlaması, toplu konut ve kentsel dönüşüm projesinde yer aldı.

İzmir’de yürüttüğü projeler ve uzmanlık alanları

Arzu Özçelik, İzmir’de kentsel dönüşüm politikalarının uygulanmasında teknik ve saha deneyimiyle öne çıkıyor. Projelerde, şehrin tarihi dokusunu koruyarak modern yaşam alanları oluşturmayı amaçlıyor. Toplumun sosyal, ekonomik ve çevresel dinamiklerini gözeten sürdürülebilir projeler geliştiren Özçelik, İzmir’in çağdaş kimliğini şekillendiren bürokratlar arasında sayılıyor. Dönüşüm sürecinde mimari estetik ve kent kültürünü öne çıkaran bir yaklaşım sergiliyor.

Arzu Özçelik’in İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki daire başkanlığı görevi, kentteki yeniden yapılanma süreçlerinin koordinasyonunu, kentsel planlamanın hayata geçirilmesini ve dönüşümde teknik altyapının güçlendirilmesini kapsıyor. Özçelik, kurumdaki uzun yıllara dayanan deneyimi ve aldığı akademik eğitimle, İzmir’in kentleşme vizyonuna önemli katkılar sağlıyor. Şehrin sosyal yapısını gözeten projelerde aktif rol oynayan Özçelik, hem teknik hem toplumsal anlamda İzmir’in kentsel dönüşümüne yön veren isimler arasında yer alıyor.