Son Mühür- Sosyal belediyecilik hizmetlerine bir yenisi daha eklenerek, Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin ilk "Kent Berberi" hizmete girdi. Kent lokantaları, halk marketler gibi dar gelirli vatandaşların hayatını kolaylaştıran projelere eklenen bu yeni hizmet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın katılımıyla açıldı. İnsana dokunan bu anlamlı adım, şehit ailelerine ve gazilere yönelik özel bir jestle başladı.

Ayşe Ünlüce'den anlamlı açıklama: "Sosyal Belediyeciliğin yeni halkası"

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, açılış töreninde yaptığı açıklamada, Tepebaşı Belediyesi'nin bu öncü projesini sosyal belediyecilik anlayışının bir uzantısı olarak değerlendirdi. Ünlüce, "Tepebaşı Belediyemiz tarafından hizmete sunulan, Türkiye’nin ilk Kent Berberi açılışına katıldık. İnsana dokunan bu anlamlı projeyi hayata geçiren Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sosyal belediyecilik anlayışıyla belediyelerin sağladığı kent lokantaları hizmetine bir yenisi eklendi.

İlk müşteriler ve fiyatlandırma politikası

Kent Berberi'nin hizmete girmesiyle birlikte ilk müşterileri ve ücretlendirme politikası da belirlendi. Sosyal belediyecilik misyonu doğrultusunda, şehit ailelerine ve gazilere yeni yıla kadar (31 Aralık'a kadar) ücretsiz hizmet verileceği bildirildi. Henüz genel bir fiyat tarifesi belirlenmezken, tıpkı kent lokantalarında olduğu gibi uygun fiyatlı bir tarifenin uygulanması bekleniyor.

Proje Türkiye'ye örnek olacak

Türkiye'nin ilk Kent Berberi olması özelliği taşıyan bu proje, özellikle dar gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarından biri olan kişisel bakım hizmetlerine erişimini kolaylaştırması açısından diğer yerel yönetimlere de örnek teşkil ediyor. Açılışa katılan siyasi temsilciler ve davetliler, projenin kısa sürede tüm yurtta yaygınlaşması temennisinde bulundu.