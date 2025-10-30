Son Mühür- Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu’nda görülen duruşmada, 20’si tutuklu toplam 32 sanık yargılanıyor. İHA’nın aktardığına göre duruşmanın ilk iki gününde 18 sanık esas hakkındaki savunmalarını sundu. Resmî tatil nedeniyle verilen bir günlük aranın ardından bugün yeniden başlayan duruşmada kalan 14 sanığın beyanları alınacak.

Aileler duruşma salonuna akın etti

Faciada yakınlarını kaybeden aileler, sabahın erken saatlerinde duruşma salonunun önünde toplandı. Yoğun katılım nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri mahkeme salonu çevresinde geniş güvenlik çemberi oluşturdu.

Sanıklar, müştekiler ve avukatlar hazır bulundu

Duruşma salonunda tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu. Üçüncü gün oturumunda 19’uncu sanığın savunmasının alınmasıyla duruşma süreci devam edecek.

Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti

Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, 137 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla dava açılmıştı.