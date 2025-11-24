Son Mühür- Türkiye’de arsa yatırımlarında büyükşehirlerden Anadolu şehirlerine doğru bir kayma gözlemleniyor. Gayrimenkul veri platformu Endeksa’nın 2025 raporu, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz bölgelerinde arsa talebinin belirgin biçimde arttığını ortaya koyuyor. Altyapı ve ulaşım projeleri, bu bölgelerde fiyat hareketliliğini destekleyen başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.

Arsa fiyatlarındaki yükselişin nedenleri

Endeksa verilerine göre, son bir yılda Türkiye genelinde arsa fiyatları ortalama %35’in üzerinde artış gösterdi. Özellikle büyükşehirlerdeki artış oranlarının enflasyonun altında kalması, yatırımcıları Anadolu şehirlerine yönlendirdi. Yeni sanayi bölgeleri, lojistik projeler ve altyapı yatırımları, bu illerdeki arsa fiyatlarını yukarı çeken faktörler arasında yer alıyor.

Anadolu’da öne çıkan şehirler

Rapora göre, 2025 yılında arsa değerlerindeki yükseliş en çok Diyarbakır, Şırnak, Rize ve Van’da görüldü. Büyükşehirlerin değer kazanımındaki yavaşlama, yatırımcıların daha yüksek getiri arayışıyla Anadolu’ya kaymasını hızlandırdı.

Arsa fiyatları en çok hangi illerde arttı?

Endeksa’nın verilerine göre arsa fiyatlarının en hızlı yükseldiği 10 il şöyle sıralandı:

Diyarbakır: Yatırımcıya en yüksek getiriyi sunan il oldu. Şırnak: Kamu ve altyapı yatırımları fiyatları yukarı taşıdı. Rize: Sahil ve yayla bölgelerindeki talep artışıyla yükseliş sağladı. Ağrı: Yeni yerleşim alanları ve projeler değerleri destekledi. Bitlis: Konut ve arazi yatırımlarındaki yoğunluk fiyatları artırdı. Van: Turizm ve ticaret hacmindeki büyüme fiyatları yukarı çekti. Ardahan: Arsa değerlerinde istikrarlı bir yükseliş gözlendi. Hakkari: Ulaşım ve ticaret projeleri fiyatlara yansıdı. Manisa: Sanayi yatırımlarının genişlemesi arsa piyasasını güçlendirdi. Trabzon: Turizm potansiyelinin artmasıyla değerler yükseldi.

Yatırımcılar Anadolu’dan kazanç sağladı

Rapor, arsa yatırımlarında yön değişikliğinin net biçimde gözlendiğini ve birçok Anadolu ilinin büyükşehirleri geride bıraktığını ortaya koyuyor. Özellikle Diyarbakır, Şırnak, Rize ve Van’da arsa sahibi olanlar son bir yılda önemli kazanç sağladı.

2025 itibarıyla Türkiye’de arsa yatırımlarının odağı, altyapı ve ulaşım projeleriyle değerlenen Anadolu şehirlerine kaymış durumda.