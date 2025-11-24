Son Mühür- Küresel piyasaların pozitif bir tablo sergilediği günde Borsa İstanbul negatif görünümüyle ayrışmış durumda.

Bankacılık endeksinde yüzde 1'e, gıda endeksinde yüzde 1.4, inşaatta yüzde 0.67'e varan artışa rağmen, bilişim, madencilik, kimya ve sigorta endeksleri kırmızıya boyanmaktan kurtulamadı.

Haftaya sakin başladık...



Gün içinde 10.850 puana kadar gerileyen endeksi değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Borsa İstanbul haftaya sakin bir başlangıç yaptı

Yurt dışında ABD federal hükümetin açılması ve Ukrayna Rusya savaşında sona yaklaşıldığı sinyallerinin güçlenmesiyle Aralık ayında Fed'in faiz indirmeyebileceğine dair beklentiler dünya borsalarında risk iştahını artırırken Altın ve Bitcoin'de risk iştahını kapattı.

Bizde ise Mansur Yavaş'a soruşturma izni verilmesi siyasi etkenlerin borsa üzerinde etkili olabileceği endişelerini artırdı, Ancak şimdilik sınırlı bir etki söz konusu.'' hatırlatmasında bulundu.



''Bankacılık sektörü pozitif duruşunu korurken diğer sektörlerde sınırlı satışlar gözlemleniyor.'' diyen Bilen,

''Altın geçen haftaki hareketlere benzer dar alanda salınımına devam edecek gibi görünüyor .

Dolar Cuma gördüğü zirveyi test ederken Euro daha sakin duruyor .

Faiz tarafında ise yatay seyir haftanın ilk gününde devam ediyor.'' bilgisini paylaştı.