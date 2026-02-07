Son Mühür- Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonu ara transfer dönemi, 2 Ocak’ta başlayıp 36 gün süren yoğun bir sürecin ardından 6 Şubat gecesi itibarıyla sona erdi.

Süper Lig’de mücadele eden 18 kulüp, ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için önemli hamlelere imza attı.

Peki Fenerbahçe’den Galatasaray’a, Beşiktaş’tan Göztepe’ye kadar tüm takımlar kadrolarını nasıl şekillendirdi? İşte devlerin hamleleri, Anadolu kulüplerinin gizli planları ve ligin kaderini değiştirebilecek yeni isimlerin tam listesi…

Beşiktaş transferde son anda gaza bastı

Beşiktaş üç büyükler arasında transfer dönemine en sessiz başlayan takım oldu. Özellikle 6 futbolcunun transferini, transfer sezonunun kapanmasına günler kala bitirdi. Siyah-beyazlı ekip, kadrosunu 6’sı yabancı olmak üzere 7 yeni futbolcuyla güçlendirdi:

Hyeongyu Oh (Genk)

Junior Olaitan (Göztepe)

Kristjan Asllani (Inter)

Emmanuel Agbadou (Wolverhampton)

Yasin Özcan (Aston Villa)

Devis Vasquez (Roma)

Amir Murillo (Marsilya)

Fenerbahçe yıldız isimlerle dikkat çekti

Ara transferde 5 oyuncu kadrosuna katan Fenerbahçe, özellikle yıldız isimleriyle öne çıktı. Türkiye’de en çok konuşulan transfer hamlesine imza atan Fenerbahçe, Fransız orta saha N’Golo Kanté’yi transfer etti. İşte Fenerbahçe’nin transfer listesi:

Matteo Guendouzi (Lazio)

N’Golo Kanté (Al Ittihad)

Anthony Musaba (Samsunspor)

Sidiki Cherif (Angers)

Mert Günok (Beşiktaş)

Galatasaray’dan Avrupa ağırlıklı hamleler

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu 5 yeni oyuncuyla güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar, transferlerinin büyük bölümünü Avrupa’dan yaptı:

Yaser Asprilla (Girona)

Noa Lang (Napoli)

Renato Nhaga (Casa Pia)

Sacha Boey (Bayern Münih)

Can Armando Güner (Mönchengladbach)

Göztepe’den 6 takviye

Ara transferde aktif kulüplerden biri de Göztepe oldu. Avrupa hedefiyle ligde başarılı bir performans sergileyen Göz-Göz, kış transfer döneminde 6 futbolcuyu kadrosuna kattı:

Guilherme Luiz (Ceará)

Jeh (Ponte Preta)

Alexis Antunes (Servette)

Şamil Öztürk (Kayserispor)

Musah Mohammed (Bodrum FK)

Filip Krastev (Lommel)

En fazla transfer Eyüpspor’dan: 13 yeni isim

Ara transfer döneminin en hareketli takımı Eyüpspor oldu. Eflatun-sarılı ekip, 13 futbolcuyla anlaşarak transferde zirvede yer aldı:

Mustafa Yiğit Durmaz (Adana Demirspor), Lenny Pintor (LASK), Charles-Andre Raux-Yao (Briochin), Denis Radu (Petrolul), Jerome Onguene (Petrolul), Angel Torres (Dinamo Kiev), Abdou Khadre Sy (Academie Foot Darou Salam), Ismaila Manga (Essamaye), Diabel Ndoye (Academie Foot Darou Salam), Umut Keseci (Altınordu), Bedirhan Özyurt (Alanyaspor), Anıl Yaşar (Çaykur Rizespor), Dorin Rotariu (Iğdır FK)

Eyüpspor, bu transferlerin 8’ini yurt dışından, 5’ini yurt içinden gerçekleştirirken; Kasımpaşa ise 12 transferle Eyüpspor’u takip etti:

Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor), Kerem Demirbay (Eyüpspor), Cenk Tosun (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Rodrigo Becao (Fenerbahçe), Burak Gültekin (Altınordu), Jim Allevinah (Angers), Adrian Benedyczak (Parma), Eyüp Aydın (Galatasaray), Mehmet Burak Reçber (QPR), Ahmet Kaan Öztürk (FC Shkupi), Ahmet Taha Dağbaşı (Söke 1970)

Takviyesiz kalanlar takımlar

Ara transfer döneminde Alanyaspor ve Antalyaspor kadrolarına yeni oyuncu katamazken; Başakşehir, Kocaelispor ve Gençlerbirliği kadrolarına birer transfer takviyesi yaptı.

Diğer takımların transfer listesi

Fatih Karagümrük (9): Ahmed Traore (Kulübü yok), Abdul Kader Moussa Kone (Kulübü Yok), Filip Mladenovic (Panathinaikos), Yaya Onogo (FC OSA), Igor Lichnovsky (CF America), Shavy Babicka (Kızılyıldız), Daniele Verde (Spezia Calcio), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Davide Biraschi (Frosinone)

Konyaspor (8): Kazeem Olaigbe (Trabzonspor), Rayyan Baniya (Trabzonspor), Sander Svendsen (Viking), Deniz Türüç (Başakşehir), Berkan Kutlu (Galatasaray), Diogo Gonçalves (MLS Pool), Arif Boşluk (Trabzonspor), Adamo Nagalo (PSV)

Kayserispor (7): Jadel Katongo (Manchester City), Semih Güler (Gaziantep FK), Görkem Sağlam (Hatayspor), Sam Mather (Manchester United), Denis Makarov (Dinamo Moskova), Fedor Chalov (PAOK), Joshua Brenet (Livingston)

Samsunspor (6): Elayis Tavsan (Verona), Yalçın Kayan (Eyüpspor), Jaures Assoumou (Troyes), Ali Badra Daibate (Leader Sporting), İrfan Can Eğribayat (Fenerbahçe), Saikuba Jarju (Kulübü yok)

Gaziantep FK (4): Karamba Gassama (Dinamo City), Victor Ntino-Emo Gidado (NK Bravo), Denis Draguş (Trabzonspor), Nihad Mujakic (Partizan)

Çaykur Rizespor (3): Adedire Mebude (Westerlo), Emir Ortakaya (Fenerbahçe), Frantzdy Pierrot (AEK)

Trabzonspor (3): Chibuike Nwaiwu (Wolfsberger), Mathias Lovik (Parma), Umut Nayir (Konyaspor)

Başakşehir (1): Kazımcan Karataş (Galatasaray)

Gençlerbirliği (1): Cihan Çanak (Trabzonspor)

Kocaelispor (1): Mahamadou Susoho (Manchester City)