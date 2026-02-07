Son Mühür - Fenerbahçe’de Youssef En-Nesyri’nin vedasının hemen ardından kiralık sözleşmesi feshedilen Jhon Durán, Rusya temsilcisi Zenit ile sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulübe büyük beklentilerle gelen Kolombiyalı golcünün ayrılığı, yaşanan sorunların ardından kaçınılmaz hale geldi.

Zenit'e transfer oldu

Sezon başında Suudi Arabistan’dan transfer edilen Jhon Durán, kısa sürede performansından çok saha dışı davranışlarıyla gündeme geldi. Disiplinsiz tavırları nedeniyle kulüp içinde huzursuzluk yaratan genç oyuncunun sözleşmesi feshedilirken, yollar resmen ayrıldı. Durán, bu gelişmenin ardından Rusya temsilcisi Zenit’e transfer oldu.

Neden gönderildiği belli oldu

Kulüp kaynaklarına göre Jhon Durán’ın aşırı rahat ve umursamaz tavırları takım içinde ciddi rahatsızlık yarattı. Özellikle son bir ayda antrenmanlara isteksiz katılması teknik heyetin tepkisini çekerken, sahaya ve çalışmalara olan ilgisinin azalması süreci hızlandırdı. Zaman zaman takım arkadaşları ve kulüp personeline karşı sergilediği mesafeli ve olumsuz tutumlar da huzursuzluğu artırdı. Bu davranışların sürmesi, genç oyuncunun takıma uyum sağlamasını neredeyse imkânsız hale getirdi.

Sadettin Saran çabaladı ama...

Kulüp başkanı Sadettin Saran, yeteneğine güvendiği Jhon Durán’ı kazanmak adına yoğun çaba gösterdi. Oyuncunun Türkiye’ye geliş sürecinde yaşadığı ev problemini çözen Saran, Durán’la sık sık görüşerek moral vermeye çalıştı. Ancak tüm girişimler sonuçsuz kaldı.

Tedesco istemedi...

Genç golcünün umursamaz tavırları, teknik direktör Domenico Tedesco’yu da pes ettirdi. Özellikle Konyaspor maçında oyundan alındığı sırada hocasına yaptığı el ve kol hareketleri, ayrılık sürecinde kritik bir dönüm noktası oldu. Takım arkadaşlarının büyük bölümünün Durán’ın kalmasını istemediği öğrenilirken, genel pozitif havayı bozduğu düşünülen oyuncu için yönetim ve teknik heyet ortak kararla yolları ayırma kararı aldı.