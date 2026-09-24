Havaların soğuması ve günlerin giderek kısalması, her yıl olduğu gibi mesai bitimlerinde karanlığa kalan yurttaşların zaman dilimi değişikliklerini sorgulamasına yol açtı. Akıllı telefonların ve dijital cihazların otomatik bölgesel güncellemeleri öncesinde, kamuoyunda resmi bir yasal düzenleme olup olmadığı yakından takip ediliyor.

TÜRKİYE'DE BU YIL SAATLER GERİ ALINACAK MI, KIŞ SAATİNE GEÇİLECEK Mİ?

Yurt genelinde yıllardır aktif olan mevcut sabit zaman sisteminde, 2026 dönemi için de herhangi bir esnemeye gidilmeyecek. Ülke sınırları içerisinde GMT+3 zaman dilimi yılın on iki ayı boyunca standart olarak korunmaya devam edecek. Dolayısıyla, kasım ayına yaklaşırken akrep ve yelkovanın bir saat geriye çekilmesi ya da analog saatlerin güncellenmesi gibi bir durum Türkiye için söz konusu olmayacak.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NDAN SAAT DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI

Kamuoyunda ve sosyal medyada oluşan beklentiler üzerine yetkili mercilerin yaklaşımı da netlik taşıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kaynaklarının mevcut tutumuna göre, yıllardır süregelen uygulamanın iptali veya eski sisteme dönüş için kurumsal bazda hiçbir hukuki ya da teknik hazırlık yapılmıyor. Bu resmi vizyon doğrultusunda, kış mevsimi boyunca gün ışığından yararlanma modelindeki ısrar sürecek.

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE YAZ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye'nin aksine Batı ülkelerinde ise mevsimsel döngülere göre planlanan saat değişim rutini yürürlükte kalmayı sürdürüyor. Avrupa Birliği'nin güncel mesai takvimine bakıldığında, 25 Ekim 2026 Pazar günü itibarıyla kıta genelinde yaz periyodu resmen kapanacak. Kıta Avrupası bu tarihte bir saat geriye giderek standart zaman dilimine dönerken, Türkiye ile olan saat farkları da ilgili pazarı ve uluslararası ticareti etkileyecek biçimde yeniden şekillenmiş olacak.