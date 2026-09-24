24 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu, cuma günkü büyük final öncesinde gelinlerin kaderini çizen en kritik eşik olarak kayıtlara geçti. Dört yarışmacı hem günün çeyrek altınını yakasına takmak hem de 10 altın bilezik yarışında zirveye yerleşmek adına kıyasıya bir mücadeleye girişti.

Mutfakta tansiyon hayli yüksek. Hafta başından bu yana üç farklı ismin çeyrek altın sevinci yaşaması, puan tablosundaki makası iyice daralttı ve son virajda heyecanı doruğa tırmandırdı.

Gelinim Mutfakta 24 Eylül çeyrek altını kimin oldu?

Gelinim Mutfakta 24 Eylül gününde çeyrek altını kazanan isim, Aslı Hünel ve kayınvalidelerin Kadayıflı Piliç Rulo tabağına verdikleri oylarla 20 ile 24 puan bandına tırmanıp rakiplerini geride bırakan yarışmacı oldu. Hafta boyunca süren dengeli dağılım, bugünkü tabakta da lezzet ve pişme farkını doğrudan puanlara yansıttı.

Gelinlerin çıtır kadayıf dokusunu tutturma çabası kayınvalidelerin tadım masasında sert tartışmalara yol açtı. Kendi gelininin tabağını bulmak isteyen kayınvalidelerin cömert 5 puanları ile rakiplere giden 1 puanlar, günün şampiyonunu belirleyen ana etken haline geldi.

Haftalık puan tablosu ve güncel sıralama

Puanlama tablosunda rekabet kızıştı. İlk gün Cemile 22 puanla açılışı yaparken, ikinci gün Yeşim 17 puanla öne fırladı, üçüncü gün ise Tuğba 23 puan toplayarak zirveye ortak oldu.

Yarışmacı 21 Eylül 22 Eylül 23 Eylül Toplam Puan Tuğba 15 12 23 50 Cemile 22 12 11 45 Yeşim 14 17 11 42 Gonca 8 6 15 29

Tablo incelendiğinde 50 puana ulaşan Tuğba son güne en avantajlı isim olarak giriyor. Cemile ve Yeşim aradaki farkı tek bir yüksek puanla kapatabilecek mesafede kalırken, Gonca eleme potasından sıyrılmak için çıkış arıyor.

Cuma finali öncesi bilezik yarışında son durum

Bilezik yarışı adeta alev aldı. Haftanın beşinci gününde dağıtılacak 10 altın bilezik, perşembe günü elde edilen avantajın üzerine inşa edilecek ve en ufak bir hata elenme tehlikesini beraberinde getirecek.

Yarışmacılar cuma günü mutfakta son kozlarını paylaşacak. Kayınvalidelerin stratejik puanları hem yarışmaya veda edecek ismi hem de bilezikleri koluna takacak şampiyonu ilan edecek.