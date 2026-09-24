Halef bu akşam var mı sorusu, dizinin yeni sezon başlangıç takvimini ve yayın saatini öğrenmek isteyen televizyon izleyicilerinin gündemine oturdu. Yapım ekibinin paylaştığı tanıtım fragmanları ve kanal yönetiminin ilan ettiği akış planı, 36. bölümle başlayacak yeni serüvenin detaylarını netleştirdi.

Yaz molası sona erdi. Urfa ile İstanbul hattında savrulan hayatlar, geçmişin ağır yükü ve intikam rüzgarları eşliğinde bu akşam yeniden ekran başındakileri derin bir hesaplaşmanın içine çekecek.

Halef bu akşam var mı, yeni bölüm saat kaçta?

Halef Köklerin Çağrısı dizisi bu akşam 24 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de NOW ekranlarında 36. bölümüyle yeni sezon prömiyerini yapıyor. Dizi saat 16.30’daki geniş özetiyle izleyiciyi havaya soktuktan sonra, ana haber bülteninin hemen peşinden yepyeni sahneleriyle yayına girecek.

İkinci sezonun açılış randevusunda Serhat ile Yıldız’ın parçalanan hayatı mercek altına alınıyor. Sezon finalindeki korkunç kaza sonrası Yıldız’ın hafızasını tamamen yitirmesi, ikilinin aşkını ve evlilik bağını çetin bir sınavın eşiğine sürüklüyor.

NOW 24 Eylül yayın akışı tablosu

Kanalın perşembe ekranı hareketli saatlere sahne oluyor. Sabah kuşağında canlı bültenlerle başlayan yayın akışı, öğleden sonra dizinin geçmiş bölümleriyle ısınıp akşam saatlerinde yeni sezon heyecanına teslim ediliyor.

Saat Program Adı 07.15 İlk Bakış 08.00 Çalar Saat 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün 12.30 Anne Yarısı 13.30 En Hamarat Benim 16.30 Halef Köklerin Çağrısı (Özet) 19.00 NOW Ana Haber 20.00 Halef Köklerin Çağrısı (Yeni Sezon / 36. Bölüm) 00.15 Anne Yarısı

Yayın akışı planına göre yeni bölümün ardından gece kuşağında dizi tekrarları ve magazin programları izleyiciyi karşılayacak. Dizi tutkunları saat 20.00 itibarıyla kesintisiz bir ekran şöleni yaşayacak.

Yeni sezonda Serhat ile Yıldız cephesinde yaşanacaklar

Hikayede kartlar yeniden dağıtılıyor. Hafızasını kaybeden Yıldız bambaşka bir kimlikle hayata tutunmaya çalışırken, Serhat sevdiği kadının izini bulmak için tüm gücünü ortaya koyuyor.

Düşman cephesi de boş durmuyor. Ziyan Ağa ile Sadullah Taşkesen’in kurduğu karanlık ittifak, Serhat’ın yoluna yeni tuzaklar döşeyerek konağın dengelerini kökten sarsacak adımlar atıyor.