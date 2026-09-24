ABD eski Başkanı Donald Trump’ın uzun yıllar başavukatlığını üstlenen ve Beyaz Saray danışmanlığı yürüten Alina Habba ile nikah masasına oturmaya hazırlanan genç yönetici, hem Türkiye’de hem Amerikan medyasında geniş yankı buldu.

Turhan Mildon kimdir sorusu, New York’ta kıyılacak nikaha Donald Trump’ın da bizzat katılacağının kulislere sızmasıyla birlikte internet aramalarında ilk sıraya tırmandı. 2000 doğumlu genç iş insanı, aile kökleri Çanakkale’ye uzanan köklü bir sermaye grubunun üçüncü kuşak lideri sıfatıyla tanınıyor.

Düğün hazırlıkları sürüyor. Yaklaşık bir yıldır gözlerden uzak devam eden birliktelik, Atlantik’in iki yakasında iş ve siyaset çevrelerini birbirine bağlayan sürpriz bir evlilik hamlesine dönüştü.

Turhan Mildon ne iş yapıyor, serveti nereden geliyor?

Turhan Mildon, 1967 yılında kurulan Çanakkale merkezli Miller Holding bünyesinde icra kurulu başkanlığı (CEO) ve grubun uluslararası inşaat şirketi Milvest'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor. Özellikle Afrika kıtasında milyar dolarlık altyapı ve üstyapı hamlelerine imza atan Mildon, inşaat, madencilik, havacılık ve enerji sahalarında devasa projeleri yönetiyor.

Genç iş insanının yönettiği Milvest şirketi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde Kinşasa Finans Merkezi ve Kinşasa Arena gibi devasa yapıları hayata geçirerek kıtada derin bir ticari iz bıraktı. Senegal, Gana ve Uganda’daki taahhüt işlerinin yanı sıra Latin Amerika ülkesi Venezuela’da çimento fabrikası yatırımlarıyla uluslararası ağını genişletti.

Miller Holding ve Milvest kurumsal kimlik tablosu

Aile şirketinde erken yaşta bayrağı devralan Mildon, holdingin geleneksel ticaret modelini küresel taahhüt devine dönüştüren vizyonuyla sivrildi. Babası Mert Mildon’un yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü grupta icra yetkilerini üstlenen genç yönetici, holdingin sınır ötesi operasyonlarını tek merkezden koordine ediyor.

Kurumsal Bilgi Detay Doğum Yılı ve Yaşı 2000 (26 Yaşında) Şirketteki Görevi Miller Holding CEO'su ve Milvest Yönetim Kurulu Başkanı Aile Kökleri Çanakkale (Kurucu Muhsin Turhan Mildon'un Torunu) Başlıca Faaliyet Bölgeleri Afrika (Kongo, Senegal, Gana), Türkiye, Venezuela Eşi Adayı Alina Habba (Hukukçu / Trump'ın Eski Başavukatı)

Grubun Afrika’da kazandığı ihaleler, Türk müteahhitlik sektörünün kıtadaki bayrak taşıyıcı gücünü temsil eden en somut örnekler arasında kabul görüyor.

Alina Habba ile evlilik kararı ve uluslararası yankıları

Evlilik haberinin yayılmasıyla birlikte gözler New York’taki düğün törenine çevrildi. 2021 ile 2024 yılları arasında Donald Trump’ın en kritik ceza davalarını savunarak yıldızı parlayan Habba, evlilik sonrasında eşiyle birlikte Türkiye ile ABD arasında mekik dokumayı planlıyor.

Amerikan basınının siyasi bağ iddialarına karşılık Mildon, birlikteliğin tamamen kalbi duygulara dayandığını ve hiçbir ticari ya da siyasi ajanda barındırmadığını net bir dille duyurdu.